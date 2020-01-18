18 Ocak Cumartesi Ocak Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
18 Ocak Cumartesi İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
18 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN,KANARYA,KOLEJ sk/ FATİH mah BILDIRCIN,ESENTEPE,HALİM ULUŞAHİN,KEKLİK,LEYLEK,OK,PINARBAŞI,ÜVEYİK,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268106)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL,KIRIM,MANASTIR,NERGİS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294160)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI,AKŞEMSEDDİN,BATI ÇEŞME,BORDO,BOTANİK BAHÇE,DEDEOĞLU,DOĞU ÇEŞME,GALİP,GÖKBEN,GÖKTAŞI,GÜRLER,KARA,KARABEY,OKÇU,PAPATYA,RAKKAS,TABAN DERE,TÜRKER,YASA,ZORLU VİRAJ,ÜZGÜNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301219)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,2539.,2540. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301395)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 14.YOL,15.YOL,16.YOL,17.YOL,18.YOL,19.YOL sk 09:11-16:11 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303264)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÜNYA,FUAT ONAT,MURAT,MURAT SUYU,RÜZGARLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303451)
- İSTANBUL SARIYER İLÇESİ İ.T.Ü KAMPÜSÜ ÇAMLIK YOLU 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304379)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR,DENİZKENT,NENE HATUN,PLATO,TANZİM,TERAKKİ,YALIKENT,YEKTE,YEMENİ,İDEAL sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306605)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR,DENİZCİ,DENİZKENT,ERGUVAN,NECATİ KALFA,SAKARYA,TAÇ,TERAKKİ,YEŞİLKENT sk 13:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306619)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ,BEDRİ RAHMİ,EBUBEKİR,FERMAN,HAYRAT,KÖKLÜ,SAKARYA,TERAKKİ,VEFAKAR sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306624)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah SAKARYA,SANSAR,SÜMEYYE,TERAKKİ,ÖNCÜ,ÖNER sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306601)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah CANİK,LİMON,TERAKKİ,ÇAY,ÖNCÜ sk 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306603)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BUĞDAY,ESEN sk 09:39-09:39 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303328)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT,BOZKIR 1,CENGİZ TOPEL,DEREBOYU,DEREBOYU 1,ERENLER 1,ERLER,GÖKTAŞ,HİSAR 1,HİZAL,MAHMUTBEY 10.,MAHMUTBEY 11.,MAHMUTBEY 12.,MAHMUTBEY 13.,MAHMUTBEY 6.,MAHMUTBEY 7.,MAHMUTBEY 8.,MAHMUTBEY 9.,SARAY,SEMBOL,YAKUT 2,YEŞİLBAĞ,ÇAYIROVA,ÇİĞDEM 1,ÜNVER,ŞEHİT YARBAY CESUR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308249)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN,AKDİL,BEHRA,BOLLUCA,CEMİLE,DERVİŞ,GÖKTEPE,GÖLBAŞI,GÜLFEM,GÜLPERİ,GÜLSEVER,KOCA YUSUF,MAVİGÖL,METEHAN,NAKIŞ,NAZENDE,NURSEDA,ORHANİYE,PEHLİVANKÖY,PINARLI,SARAY BOSNA,SEMPATİK,TOMRUKÇU,VEDAT,YEKPARE,YERLİ,YILDIZBOSTANI,YİĞİTALP,ZEYNEL,ZİYADE,İSKİLİP sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk/ MAVİGÖL mah ADATEPE,AKŞİT,ATALAY,KUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308289)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1123.,1124.,1125.,1126.,FERHATPAŞA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308514)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah DOLMABAHÇE,ESKİ EDİRNE ASFALTI,HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU,YOKUŞ,ZÜBEYDE sk 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309778)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI,KODAMAN,MATBAACI OSMANBEY sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309622)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,2488.,2491.,2492.,2493.,2494.,2495.,2496.,2497.,2499.,2500.,2501.,2502.,2503.,2504.,2505.,2506.,2806.,ATATÜRK,MİMAR SİNAN,U,V sk/ UĞUR MUMCU mah ATATÜRK,MİMAR SİNAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309812)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309882)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah İSTANBUL sk/ YENİMAHALLE mah AKBAŞ,GÜLSEVER,GÜNAY,GÜROL,İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309852)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR,DOST,GÜLİSTAN,MERİÇ 2,SARMAŞIK,SEYRAN,TÜLİN,YAKUT,YAPRAK 2,YELİZ 2,YEŞİM 1,YUNUS 1,ZÜMRÜT 5,ÖNDER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309885)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah ADIGÜZEL,AKGÜL 1,BEYLİK,BUHARA,BURGAZ,DAMLA 2,DR. SADIK AHMET,DUMANKAYA,DÜZENLİ,DİBEKTAŞI,ELMALIK,ESKİCİ,GÖKAY,KANUN,KURTULUŞ 3,MAYIS 1,MİLLET 2,NURÇİÇEĞİ,NİSA,OKUL,PINAR,PTT 1,RÜYA 2,SÖĞÜTLER,UMUTLU,YAREN,YASA,ZEYBEK,İLHAM,ŞEKER,ŞELALE,ŞİFA 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309876)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL,ALPARSLAN,BAYRAK,TABYALAR,YAMAN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308468)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET,MEVLANA,YEŞİL YUVA sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311298)
- sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4.,G/5.,G/6.,G/7.,G/8.,MEVLANA,ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk AMBARLAR CADDESİ G/9 SOKAGI MEVLANA CADDESİ 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311766)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364.,2380.,2381.,2381/1.,2382.,2383.,2384.,2385.,2386.,2386/1.,2386/2.,2386/3.,2387.,2389.,2389/1.,2389/2.,2390.,2390/1.,2391.,2393/1.,2424.,C-1,ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309813)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah BARUT sk/ YENİDOĞAN mah CENGİZ TOPEL,DAR ÇIKMAZI,GAZİ,KIZILAY,MARMARA,MOHAÇ,SERT,ULUBATLI,ÇEVREYOLU,ÖZGÜR,ŞELALE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310579)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ,5.DEFNE,AĞAÇLI KÖY YOLU,KARAAĞAÇ,KAVAK,KOCAYEMİŞ,MEŞE,SANDAL,SARIÇAM,SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL,KARTEPE ,KAZDAĞI ,KIZAK ,NALAN,NERİMAN,SAMANLI ,SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311962)