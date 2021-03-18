18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü Uşak'ta kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü Uşak'ta kutlandı

18.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:41
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü Uşak'ta kutlandı

Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şekerevleri Şehitliği'ndeki törende Uşak Valiliği, Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği Uşak Şubesi, Uşak Şehit Aileler Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Uşak Müftülüğü tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, daire amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Banaz

Banaz ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu tarafından Belediye Kültür Sarayı Konferans Salonunda düzenlenen anma töreninde öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Şiir, resim ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Belediye Başkanı Zafer Arpacı, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Birol Güven Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Hakan Özmert Bülent Uygun Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü Uşak'ta kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:41:38. #1.14#
title