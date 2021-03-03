Son dakika haber | Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: İhracatçılarımıza 4,2 milyar TL kaynak aktaracağız

TİCARET Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2020 yılında küresel pandemiye rağmen verilen desteklerle ihracatçı firma sayısını yüzde 3,6 oranında artırdıklarını, 18 bin 100 firmanın ilk kez ihracat yaptığını söyledi. Turagay, "Bakanlık olarak 3,1 milyar TL'nin üzerinde kaynağı ihracatçılarımıza aktardık. Bu sene bu rakam 4,2 milyar TL'ye çıkacak" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2020 yılında küresel pandemiye rağmen kırılan ihracat rekorlarını DHA'ya değerlendirdi. 2020 yılının Türkiye ve dünya ekonomisi için zor bir yıl olduğunu belirten Turagay, pandemi nedeniyle bir dönem bütün gümrük kapılarını kapattıklarını ve ihracatın durduğunu kaydetti. Turagay, "Mayıs ayından itibaren dibe vurduk ve ihracatımızda çok büyük bir azalma oldu. 4 aylık ihracatımız 33 milyar dolarlara kadar gerilemişti" dedi.

'HEDEFİN ÜZERİNE ÇIKTIK'Çözüm için temassız ticareti başlattıklarını hatırlatan Turagay, " Irak ve Kapıkule'de temassız ticarete geçtik. Ondan sonra bir anda toparlanma başladı. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldı, üçüncü çeyrekte 6,7 büyüdü, o büyümeyle birlikte dünya ekonomisinde yavaş yavaş normalleşme süreci başlayınca ihracatta da hızlı artışı gördük. Üçüncü çeyrekte ihracatımız 40 milyar dolarların üzerine çıktı. Dördüncü çeyrekte 51 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve seneyi 169,5 milyar dolarlık bir ihracatla kapadık. Orta vadeli programda ki hedef 165,9 milyar dolardı ve onun da üzerine çıktık. İhracatımız yüzde 6,3 civarında düştü; ama dünya ticareti bu dönemde Dünya Ticaret Örgütü rakamlarına göre yüzde 9,2 daraldı. Böyle bir ortamda bizim ihracatımızdaki düşüş 6,3'le sınırlı kaldı. Ülkemizin dünya ticaret ve ihracat hacmi içerisindeki payını, bu dönemde binde 9'lardan yüzde 1'lere çıkarmayı başardık" dedi.'KOLAY İHRACAT PLATFORMU, MÜKEMMEL BİR ROBOT'Turagay, pandemi döneminde küresel tedarik zincirlerinde de sıkıntı olduğunu ve Türkiye'nin bu süreci fırsata çevirdiğini belirterek, "Türkiye bu süreçte önemli bir tedarikçi ülke oldu. Biz bu dönemde Kolay İhracat Platformu'nu devreye soktuk. Kolay İhracat Platformu, mükemmel bir akıllı robottur. Mesela ben ihracatçıyım; yeni ihracat pazarlarına girmek istiyorum ya da bu zamana kadar hiç ihracatla tanışmamışım. Sisteme girip, 'pantolon' diye yazıyorum ve sistem bana bunu ithal eden ülkeleri çıkarıyor, potansiyel pazarları önüme koyuyor. 10 bin tane iç ve dış veriden yararlanarak, ücretsiz dış ticaret danışmanlığı yapıyor" diye konuştu.Pandeminin dünya ekonomisine tek yararının dijital transformasyon olduğunu, bu süreçte tüm dünyada hızlı bir dijital transformasyon gerçekleştiğini kaydeden Turagay, "Ülkemizde elektronik ticaret rakamlarına bakıyoruz, ilk 6 aylık verilerde yüzde 64 artışla 91,7 milyar liraya ulaştı. Dolayısıyla ihracata yönelme elektronik ticarette de başladı. 2020 yılının dünya elektronik ticaret hacmi 4,2 trilyon dolar, 2023'de de 6,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor" ifadelerini kullandı.'2'NCİ FAZDA SÜRPRİZLERİMİZ VAR'Turagay, Sanal Ticaret Akademisi ve Kolay İhracat Platformuyla firmaları ihracata hazırladıklarını ve firmaların bu sanal uygulamalara rağbet gösterdiğini belirterek, "Sanal Ticaret Akademisiyle iç ve dış ticarette sanal ortamda eğitimler vermeye başladık. Buraya yüklü miktarda katılım oldu. 35 bin kullanıcıyı bulduk. Kolay İhracat Platformunu kullananların sayısı da 100 binleri aştı. Sayfa 1 milyondan fazla ziyaret edildi. Şimdi 2'nci faz da gelecek, 2'nci fazda çok daha sürprizlerle geleceğiz. İhracatçıların önünü açmak için çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz" dedi.4,2 MİLYAR TL KAYNAKTürkiye'de pandemiye rağmen ihracatçı sayısında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Turagay, "Türkiye'de 87 bin 400 tane ihracatçı firma var, ihracatçı firma sayısını bir önceki seneye göre yüzde 3,6 oranında artırdık. 18 bin 100 firma ise bu süreçte ilk kez ihracat yaptı. Aslında iç talep daralınca bir anda insanlar dış talebe yönelmeye başladı. Geçen yıl biz Ticaret Bakanlığı olarak 3,1 milyar TL'nin üzerinde kaynağı ihracatçılarımıza aktardık. Bu sene bu rakam 4,2 milyar TL'ye çıkacak" ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN