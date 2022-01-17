17 Ocak Pazartesi 2022 korona tablosu AÇIKLANDI mı? Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 17 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

17 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 17 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 17 Ocak Pazartesi korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 17 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 17 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 17 Ocak vaka sayısı kaç?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 17 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

17 OCAK 2022 PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU

17 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

16 OCAK PAZAR KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

16 Ocak korona tablosu açıklandı.

16 Ocak Pazar koronavirüs tablosu

16 OCAK PAZAR KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

16 Ocak Pazar günü 364.426 kişiye test uygulanmıştır.

16 OCAK PAZAR GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

16 Ocak Pazar 364.426 kişiye uygulanan testten 54.100 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

16 OCAK PAZAR KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

16 Ocak Pazar günü 136 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

16 OCAK PAZAR KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

16 Ocak Pazar günü 68.895 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 17 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI!

GÜN, GÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

2022

OCAK

1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka

3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka

4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka

5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka

6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka

7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka

8 Ocak hasta, 141 vefat, 66.237 vaka

9 Ocak hasta, 173vefat, 61.727 vaka

10 Ocak hasta, 141 vefat, 65.236 vaka

11 Ocak hasta, 137 vefat, 74.266 vaka

12 Ocak hasta, 145 vefat, 77.722 vaka

13 Ocak hasta, 153 vefat, 75.564 vaka

14 Ocak hasta, 167 vefat, 67.857 vaka

15 Ocak hasta, 177 vefat, 63.967 vaka

16 Ocak hasta, 136 vefat, 54.100 vaka

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