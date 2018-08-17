17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. Yılı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Ersoy, paylaşımında, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.