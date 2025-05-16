16 MAYIS ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Altın tekrar yükselecek mi?

16 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 16 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 16 Mayıs Cuma gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 14:21 itibariyle yüzde -1,72 değer kaybederek 3962,63'ten işlem görüyor.

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 14:21 itibariyle yüzde -0,84 eksilerek 6414,15'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 14:21 itibariyle yüzde -0,84 azalarak 12828,30'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 14:21 itibariyle yüzde -0,84 azalarak 25617,01'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 14:21 itibariyle yüzde -1,99 değer kaybıyla 3175,42'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4008 liradan alınırken 4058 liradan satılıyor.