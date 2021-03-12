15 yıllık kariyerini bırakıp memleketine dönen ODTÜ'lü Aslı Aksoy, kuşkonmaz ihracatçısı oldu

İstanbul'da bir gıda firmasında pazarlama müdürü olarak çalışırken iş gezisi için gittiği New York'ta kuşkonmazın tadına bakan ODTÜ İşletme mezunu Aslı Aksoy, Türkiye'ye döndüğünde hayatını değiştirecek adımı attı. 15 yıllık kariyerini bırakarak memleketi Muğla'ya dönen Aksoy, ilk olarak Ula ilçesinin Yeşilçam Mahallesi'nde 2,5 dönüm arazi kiraladı. Kurumsal yaşamın içinden çıkarak, sürdürülebilir bir tarım modeli hayalini gerçekleştirmek adına, memleketindeki kadın çiftçiler ve komşuları ile birlikte kuşkonmaz üretimine başladı. Küçük bir alanda başarıya ulaşan ODTÜ İşletme mezunu Aksoy, şimdi 180 dönüm alanda kuşkonmaz üretimine devam ediyor.

SÜRDÜRELEBİLİR TARIM HAYALİYLE İŞE ADIM ATTI

Sürdürülebilir bir tarım modelinin hayalini kurduğunu kaydeden Aslı Aksoy, kuşkonmaz bitkisiyle nasıl tanıştığını anlattı: "Kurumsal yaşamın içinden çıkarak memleketime dönüp, toprağa dokunarak kadınları da işin içerisine katarak sürdürülebilir bir tarım modelinin hayalini kuruyordum. Fakat ne yetiştireceğimi, nasıl katma değerli bir ürünü ülkemize kazandırabilirim, belirgin fikirlerim henüz oluşmamıştı. Tercihlerimi bu fikri bulabilmek için kurumsal hayatın içinde aramaya başladım. Profesyonel olarak tekstil sektöründe çalışırken gıda sektöründe; Anadolu'nun lezzetlerini, organik ürünlerini, biyo çeşitliliğini, ülkemizde ve yurt dışında anlatmayı hedef edinmiş bir firmanın pazarlama müdürü olarak çalışmaya başladım. Yurtdışında katıldığımız bir fuarda ve fuar sonrası restoranda tecrübe ettiğim kuşkonmaz, ilk etapta beni görüntüsüyle çok etkiledi. Ardından araştırdıkça gördüm ki lezzet üzerine, sağlık üzerine muazzam faydaları var. O an itibariyle katma değerli ülkemde yetiştirebileceğim bitki kuşkonmaz fikri oldu. Döndükten sonra kuşkonmaz üzerine çalışmalara başladım."

"İLK HASADIMIZI 2017 YILINDA ALDIK"

İlk denemelerine memleketi Muğla'da, çiftçi akrabalarıyla 2,5 dönüm arazide başladıklarını söyleyen Aksoy, "2015 yılında ticari olabilecek ilk anlamlı adımı atarak, 20 dönümlük bir alanda, Muğla'da ilk kuşkonmaz tarlamızı oluşturduk. İlk hasadımızı 2017 yılında aldık. Buradaki sonuçlardan emin olduktan sonra, 40 dönüm arazi de devam ettik. Köyümüzün kadınları ve komşularımla birlikte iyi tarım uygulamaları ile işlediğimiz bir üretim alanı oluşturduk" diye konuştu.

"2020 YILINDA 140 DÖNÜM EKTİK"

İkinci adım olarak Antalya Aksu'da 210 dönümlük bir alan kiralaması gerçekleştirdiklerini kaydeden Aksoy, "2020 yılında 140 dönümünü ektik, gelecek baharda 70 dönümlük alanımızı da ilave ederek, toplam üretim alanımızı 250 dönüme taşıyoruz. Kuşkonmaz uzun bir yolculuk. Çok yıllık bir üretim. Tohumdan elde ettiğiniz 3-3,5 aylık fideleri hazırlamış olduğunuz tarlaya bahar aylarında dikimini gerçekleştiriyoruz. 2 yıl boyunca tesis ve bakım süreci söz konusu. Kuşkonmaz bir sebze aslında baktığınızda bir meyve bahçesi kurar gibi bir gelişim döngüsü var. 2 yılın sonunda ortalama verimlerin altında yaklaşık dekardan, 500-600 kilo civarında ürün kesebileceğimiz bir verimlilik başlıyor. Bir sonraki sene 3. yıla geldiğimizde tarla, tam verime oturuyor ve dönümden 1 ton 200 kilo ürün hasat etmeye başlıyorsunuz. Aynı kuşkonmaz tarlasından, 10 yıl boyunca ticari olarak anlamlı ürün elde etmek mümkün" ifadesinde bulundu.

"ÜLKEMİZDEN CİDDİ ANLAMDA İHRACAT POTANSİYELİ VAR"

Her sene ürettiğimiz kadar, büyüyebilen bir tüketimin söz konusu olduğunu söyleyen Aksoy, "Kuşkonmaz, ülkemiz için yeni. Mutfaklarımıza yeni yeni giriyor. Her sene yüzde 30 oranında artan bir iç pazar söz konusu. Bizim yapmış olduğumuz yeni yatırımlar bir yandan, iç pazarın artan talebine hitap ederken, diğer yandan özellikle Avrupa ağırlıklı ihracatın tohumlarını ekmek anlamına geliyor. Ülkemizden ciddi anlamda ihracat potansiyeli var. Almanya, Hollanda, Romanya buralara küçük ihracatlar deneme ölçeğinde başladı. Aynı zamanda uzak doğu ülkelerine uçakla gönderebileceğimiz yerlerden talepler geliyor. Bu ülkelerde üretim kapasitemiz arttığı nispette, ihracat kanallarını açmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"SAĞLIK ÜZERİNE FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR"

Kuşkonmaz'ın yurt dışında baharın müjdecisi olarak bilindiğini kaydeden Aksoy, şunları söyledi: "Kuşkonmaz, ilk etapta müthiş bir folik asit deposu. Sağlık üzerine faydaları saymakla bitmiyor. Emziren anneler, anne adayları için önemi bir besin. Bunu doğal yolla bir porsiyon kuşkonmaz ile günlük ihtiyacınızı alabilirsiniz. Bunun dışında çok lifli bir sebze, bütün sindirim sisteminizi temizliyor. Vitamin ve minerallerle çok zengin. Baharda tam bir antioksidan diyebileceğimiz, çok sağlıklı lezzetli bir sebze. Besin değerlerini dengeleyici. Özel diyet programlarını uygulayan tüketiciler için beslenmeyi çeşitlendiren, alternatif bir besin kaynağı."