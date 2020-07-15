15 Temmuz şehidinin annesi, kızının vatana sahip çıkmasının gururunu yaşıyor Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken açılan ateşle şehit düşen Sevgi Yeşilyurt'un annesi, kızının vatana ve bayrağa sahip çıkmasının gururunu yaşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken açılan ateşle şehit düşen Sevgi Yeşilyurt'un annesi, kızının vatana ve bayrağa sahip çıkmasının gururunu yaşıyor.

İstanbul'da oturan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları darbe girişimine karşı sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti.

Yanında bulunanlarla darbeci askerlere karşı mücadele eden Yeşilyurt, açılan ateş sonucu şehit düştü.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kızının adının verildiği sokakta oturan 72 yaşındaki anne Gülbeyaz Yeşilyurt, AA muhabirine, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Dört kızından birini vatan için şehit verdiğine işaret eden Yeşilyurt, "Kızım televizyon izlerken köprüdeki karışıklığı görüyor. Telefonunu alıp çıkıyor. Evinin ışıklarını bile açık bırakıp gidiyor." dedi.

Kızının kabına sığmayan girişken biri olduğunu belirten Yeşilyurt, "Köprüde şehit oluyor. Biz de burada televizyon izlerken İstanbul'daki olayları gördük. Onun oraya gideceğini düşündük. Aradık, telefonunu biri açtı. 'Sevgi abla ayağından vuruldu, yaralandı.' dedi. Diğer damadım gidiyor hastaneye, kızımı morgda buluyor. İşte o zaman dünyam karardı ama vatan için öldü, bir şey diyemedik." ifadelerini kullandı.

Aradan 4 sene geçmesine rağmen acısının dinmediğini anlatan Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Ölmedikten sonra acı hiç dinmez. İki evladımı kaybettim. Onların acısını hiçbir şey dindirmez. Televizyondan köprüdeki olayları daha sonra izlerken hep kızımı göreceğimi sanıyorum. Allah devletimizi, milletimizi korusun, vatanımızı böldürmesin, bayrağımızı indirtmesin, camilerden ezanımızı eksik etmesin. Allah bana vermiş, ben de vatana verdim. Vatan için bir evlat daha versem ne olur? Hem üzüntülüyüm hem de gururluyum."

Kaynak: AA