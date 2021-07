15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Nöbeti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik NöbetiKütahya, Türkiye'nin en karanlık gecesi 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak için Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik NöbetiKütahya, Türkiye'nin en karanlık gecesi 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak için Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Genciyle yaşlısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın anma töreninde yaptığı konuşması led ekrana yansıtıldı. Halkın Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını alandaki dev ekrandan takip ettiği gecede şiirler ve ilahiler okundu, kahramanlık türküleri seslendirildi. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Zafer Meydanı'nı dolduran halka seslenen Kütahya Valisi Ali Çelik, konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek'in "Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir; oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir" dizeleriyle başladı. "VATAN EVLATLARI BEDENLERİNİ SİPER ETTİ"15 Temmuz 2016 gecesi, kirli oluklardan beslenen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişimleriyle karşı karşıya kalındığını belirten Vali Ali Çelik, "Dini, diyaneti, vatanı, özgürlüğü, millet iradesi, demokrasi için hiç düşünmeden ölümü göze alan vatan evlatları; Sayın Cumhurbaşkanımızın işaretiyle, darbeci alçakların, FETÖ mensuplarının tanklarına, uçaklarına, inançla bedenlerini siper ederek müdahale ettiler" dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Çelik konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "ÖLÜME MEYDAN OKUYAN BİR DİRENİŞ"Türk milletini tankla, tüfekle esarete hapsetmek isteyenlerin idrak edemediği; iman gücünün, vatan sevdasının, millet aşkının hiçbir engel tanımayacağıdır. 15 Temmuz'da bu millet, son nefesine kadar ülkesine ve bayrağına sahip çıkacağını, silahı olmasa da teslim olmayacağını bir kez daha kanıtlamıştır. 15 Temmuz bizler için artık Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz dikenlere karşı genç, yaşlı, kadın erkek demeden, milletçe ölüme meydan okuyan bir direnişle verilen cevabın adıdır. "MİLLETİMİZ İRADESİNİ DARBECİLERE ÇİĞNETMEDİ"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, 'Belki yarın, belki yarından da yakın. ' ifadesinde olduğu gibi milletimiz, yarın olmadan 'vatan bizim, irade bizimdir! ' diyerek Devletimiz içinde yuvalanan bu terör örgütünü hezimete uğrattı. Milletimiz Anadolu'nun dört bir yanında, meydanlarda, tankların önünde canları pahasına eşsiz bir destan yazarak tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Dumlupınar'da olduğu gibi yekpare bir vücut oldu, iradesini bu alçak darbecilere çiğnetmedi. O karanlık gecenin şerrini sabahın hayrıyla buluşturan Rabbimize hamdolsun. "MİLLETİMİZ, VATANINA VE DEMOKRATİK İRADESİNE HER ZAMAN CANSİPERANE SAHİP ÇIKACAK"15 Temmuz 2016, hepimiz için çok önemli bir tarihi simgelemektedir. Hiçbir zaman unutmayacağımız ve unutturmayacağımız o gece, bizlere bütün açıklığıyla göstermiştir ki; milletin meclisine, seçilmiş temsilcilerine ve millet iradesine karşı yapılan bu alçak girişimi bertaraf eden yüce milletimiz; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında devletine, vatanına ve demokratik iradesine her zaman cansiperane sahip çıkacaktır. "ŞEREFLE YD EDECEĞİZ"Bulunduğu coğrafyada üstlendiği roller ile son yıllarda bölgesel bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan FETÖ saldırılarına, ülkemizi bölmek, karışıklık çıkarmak mahiyetli yapılan terör faaliyetlerine karşı dimdik ayakta durma dirayetini her zaman gösterecektir. Böylesine kutlu bir mücadele, bize, mevzubahis vatan olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, istiklalinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu demokrasi zaferini hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medarıiftiharımız gazilerimizi asla unutmayacağız. Onların emaneti olan ailelerine ve yakınlarına daima kapımızı, gönlümüzü açık tutacağız. "Programda AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da birer konuşma yaptı. MİLLETVEKİLİ CEYDA ÇETİN ERENLER: TARİH YAZDIK15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir tarih yazıldığını belirten Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Ülkemize göz diken hainlerin, vatanımıza bomba yağdıran zalimlerin, milletimizin kanını döken katillerin kökünü kurutana kadar bu dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde destan yazan kahramanlarımızdan ve ailelerimizden Allah razı olsun" dedi. MİLLETVEKİLİ İSHAK GAZEL: MİLLETİMİZİN KENDİSİ HEDEF ALINDI15 Temmuz hain darbe girişiminin doğrudan milletin iradesini, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve milletin birliğini hedef aldığını ifade eden Milletvekili İshak Gazel, "15 Temmuz darbe girişimi milli iradenin daha önce uğramış olduğu saldırıların katbekat geçerek milletimizin kendisini hedef aldı. Bu milletin meclisi, Cumhurbaşkanı Külliyesi bombalandı. Darbelerin asıl sebebi Türkiye'nin bağımsız politika üretebilme seviyesine gelmesidir. 15 Temmuz'un ardından Devletimize sızmış, kökü dışarıda unsurlar hem askeri hem emniyet hem de yargı teşkilatımızdan temizlenerek ülkemizin milli hedeflerini daha da gerçekleştirebilecek bir güce kavuşması sağlandı" diye konuştu. MİLLETVEKİLİ AHMET ERBAŞ: TEREDDÜT ETMEDİĞİMİZ TEK KONU VATAN VE MİLLETTİR 251 şehidin 15 Temmuz'da destan yazdığını söyleyen Milletvekili Ahmet Erbaş, "Kan döktüğümüz, şehitler verdiğimiz bu memlekette kendi vatandaşımız zannettiğimiz alçak bir güruhun bu ülkeyi bölme, parçalama ve işgal girişimine şahit olduk. Türk milletinin var olduğundan beri tereddüt etmediği tek konu vatan ve millettir. 15 Temmuz'da sokağa dökülen milyonlar, tankların önüne kendisini atan kardeşlerim, 251 şehidimiz bu vatan için bir destan yazdı. Alçak işgal girişimine karışan unvanı, makamı, ismi ne olursa olsun ona Türk demenin, insan demenin imkanı yok. Bu millet dün olduğu gibi bugün de bayrağı ve vatanı için canını feda etmeye hazırdır" dedi. BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. ALİM IŞIK: DÜNYAYA MEYDAN OKUDUKBelediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: "15 Temmuz 2016 Türk milleti tarihine ve aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğine haince girişimde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının bir daha kafalarını kaldırmayacak şekilde Türk milletinin kahraman evlatları tarafından şamar yediği bir gündür. Bu devletin, bu milletin verdiği ekmeğe ihanet eden çetenin artık bir daha cesaret edemeyeceği şekilde tarihi mühürleyen ve vatan evlatlarının canını vererek dünyaya meydan okuduğu bir gün oldu. "AY YILDIZLI SANCAK VALİ ALİ ÇELİK'E TAKDİM EDİLDİ15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kütahya Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından şehitleri anmak için düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" ile Zafer Meydanı'na ulaştırılan al yıldızlı sancak Vali Ali Çelik'e takdim edildi. Vali Çelik, sancağı şampiyon sporcu Recep Tula'dan teslim aldı. Zafer Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erkan Pir, STK Temsilcileri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Darbe girişiminin gerçekleştirildiği saat 00. 13'te tüm illerde olduğu gibi Kütahya'da da sela okundu. Program, tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre