15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bitlis'in Hizan ilçesinde kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:10

Bitlis'in Hizan ilçesinde kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve şiirlerin okunduğu programda, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, bugünün demokrasi, milli birlik ve beraberlik ile bir milletin dirilişinin yeniden başladığı gün olduğunu söyledi.

Nesiller boyu gururla anlatılacak bir kahramanlık destanının yazıldığını belirten Köleoğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi sokaklara dökülen vatandaşlarımız, dedelerinden miras aldıkları Çanakkale'nin, 'Ya ben İstanbul'u alacağım ya da İstanbul beni' diyen Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıydı. Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi ile vatandaşlarımız ülkesine sahip çıktı. Bayrağını ve abdestini alan bu hain kalkışmayı engellemek için şimdi yaptığımız gibi sokaklara, caddelere, meydanlara döküldü. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA

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