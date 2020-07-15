15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Manisa'nın Kula ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kula Şehitliğindeki törende, İlçe Müftüsü Kamil Kırgız Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Kaymakam Kemal Duru, teröristler tarafından 4 yıl önce hain darbe girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet kılsın, gazilerimizden Allah razı olsun" dedi. Program kapsamında Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesinde şehitler anısına fidan dikildi, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi. Kaynak: AA