15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Abdi Bulut ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
14.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:49

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Abdi Bulut ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimini millet olarak asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Rengini şehitlerin kanından alan al bayrağın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş milletin, tüm fertleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde canı pahasına hain kalkışmayı engellediğini aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Yazılı ve görsel basınımızın da bu süreçte yayınları ile takdire şayan bir şekilde tek vücut olması muhakkak ki bu hain kalkışmanın püskürtülmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Büyük Türk Milleti; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir."

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de 15 Temmuz gecesi milletin, ülkenin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilerek destan yazdığını hatırlattı.

15 Temmuz zaferinin büyük bir fedakarlık eseri olduğunu aktaran Dülger, "Hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer yandan dünyada az bulunur bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz, tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakarlık vardır, azim ve cesaret vardır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahmet Salih Dal da 15 Temmuz gecesinde, tankların milletin üzerine sürüldüğü, namluların sivillere çevrildiği ve milletin meclisinin bombalandığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka umut olan sesinin beyhude tuzakları bozmaya yettiğini söyledi.

Gerçekleştirilen kalkışmaya milletin evlatlarının siper olduğunu hatırlatan Dal, "Teröristlerin, karanlık hesaplarını yaparlarken, ihanetlerine karşı milletin tepkisiz kalacağını düşünmeleri, Türkiye'yi hala eski Türkiye zannettiklerinin ispatıdır. Ne bu alçak terör saldırısının ne de o gece elde ettiğimiz muhteşem zaferin unutulmasına, unutturulmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Abdi Bulut ise FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, kahraman Türk milletinin cesareti, güvenlik kuvvetlerinin feraseti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bertaraf edildiğini ve tarihin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen hain darbe girişiminin milletin onurlu duruşuyla yenilgiye uğratıldığını hatırlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Milletimiz 15 Temmuz gecesi ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek sokaklara dökülerek 'tanklardan büyük yüreğim var' diyen aziz milletimiz göstermiş olduğu eşsiz demokrasi mücadelesi ile kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır."

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de ülkenin tarihin en alçak ihanetlerinden birini takvimlerin 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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