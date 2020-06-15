15 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
15 Haziran 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:45 Baba Bizi Eversene
01:00 Şevkat Yerimdar
02:30 Benden Bu Kadar
03:45 Kadın
04:30 Kadın
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Badem Şekeri
13:00 Gardırop Savaşları
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
15:30 Temizlik Benim İşim
16:45 Mucize Doktor
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Baba Bizi Eversene
20:00 Yaparsın Aşkım
22:00 Benden Bu Kadar
23:30 İlk Buluşma
Kaynak: InterSinema.com