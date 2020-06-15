15 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 15 Haziran 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:45 Baba Bizi Eversene 01:00 Şevkat Yerimdar 02:30 Benden Bu Kadar 03:45 Kadın 04:30 Kadın 06:00 Aşk Yeniden 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 11:15 Badem Şekeri 13:00 Gardırop Savaşları 13:30 Benden Söylemesi 15:30 Yaparsın Aşkım 15:30 Temizlik Benim İşim 16:45 Mucize Doktor 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Baba Bizi Eversene 20:00 Yaparsın Aşkım 22:00 Benden Bu Kadar 23:30 İlk Buluşma Kaynak: InterSinema.com