14 Şubat Pazar hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 14 Şubat 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

14 ŞUBAT PAZAR 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, -1°C

İSTANBUL °C, 2°C

KIRKLARELİ °C, -1°C

KOCAELİ °C, 3°C

A.KARAHİSAR °C, 10°C

DENİZLİ °C, 14°C

İZMİR °C, 12°C

MANİSA °C, 8°C

ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 17°C

HATAY °C, 19°C

ISPARTA °C, 11°C

ANKARA °C, 10°C

ÇANKIRI °C, 7°C

ESKİŞEHİR °C, 7°C

KONYA °C, 15°C

BOLU °C, 4°C

DÜZCE °C, 3°C

KASTAMONU °C, 3°C

ZONGULDAK °C, 4°C

AMASYA °C, 10°C

RİZE °C, 8°C

SAMSUN °C, 7°C

TRABZON °C, 8°C

ERZİNCAN °C, 11°C

ERZURUM °C, 4°C

KARS °C, 5°C

VAN °C, 8°C

DİYARBAKIR °C, 18°C

GAZİANTEP °C, 16°C

SİİRT °C, 17°C

ŞANLIURFA °C, 19°C

14 ŞUBAT PAZAR 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

14 ŞUBAT PAZAR2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların;Batı Karadeniz bölgesinde zamanla etkisini artırarak yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgemizde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle iç kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette,Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

14 ŞUBAT PAZAR 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir il geneli, Manisa'nın kuzeybatı ilçeleri(Soma,Kırkağaç,Akhisar)ve İzmir'in Bergama, Kınık ilçeleri karlı; diğer yerler yağmurlu geçecek. İzmir geneli ile Manisa'nın güney ve batı ilçelerinde yağışlar kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak.

RÜZGAR: Rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden orta, kuzey kesimlerde kuvvetli esecek.

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