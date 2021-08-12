12 Ülkeden 2 bin genç Esenler'de buluştu
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12 Ülkeden 2 bin genç Esenler'de buluştu

12 Ülkeden 2 bin genç Esenler'de buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası Gençlik Günü'nde 12 Ülkeden 2 bin genç renkli ve eğlenceli etkinliklerle Esenler'de buluştu.

Uluslararası Gençlik Günü'nde 12 Ülkeden 2 bin genç renkli ve eğlenceli etkinliklerle Esenler'de buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Esenler Belediyesi'nin Genç Yetenek projesi kapsamında, 12 Ülkeden 2 bin genç Uluslarası Gençlik Günü'nde Esenler Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Somali'den, Azerbaycan'a; Türkmenistan'dan, Nijerya'ya gençler, "Gençlerin Gücüne İnanıyoruz temasıyla" renkli etkinliklere katıldı. Etkinliklerde; uluslararası dostluk müsabakaları, görsel şovlar, e-spor müsabakaları, yetenek parkuru, çizgi atölyesi, alandan canlı radyo programları ve elektrikli otomobil lansmanı yapıldı. Etkinliğe katılan gençlere sürpriz hediyeler verilirken, katılan herkese 2 GB ücretsiz internet hediye edildi.

Etkinlikler hakkında konuşan Hanım Bayraktar, "Çocuklar bugün burada hem eğleniyorlar hem sporlarını yapıyorlar. Hayallerine bir adım yaklaşıyorlar diyelim. Değişik aktivitelerle onların hobilerini geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan ve etkinliğe katılan Kenyalı vatandaş ise, "Uluslararası bir maç turnuvası için buraya geldik ve şimdiye kadar etkinlik çok iyi oluyor. Zorlu bir pandemiden sonra özellikle herkesin özellikle çocuklar eğlendiği için bu örnek güzel" diye konuştu.

Etkinliğe katılan bir diğer yabancı genç ise, "Bu etkinliğe futbol oynamak için geldim. Ama çok daha güzel şeyler vardı. Çok eğlendim bugün. Akşama kadar buradayız. Bu etkinlik faydalı çünkü ben yabancı olarak yeni arkadaşlar ediniyorum" ifadelerini kullandı.

Maça katılan ve sonucun 1-0 olduğunu belirten Ali İsmail Kızılkaya da, "Etkinlik çok güzel, her şey çok iyi gidiyor. Birazdan maç da olacakmış. Maça katılacağız. Çok güzel ayarlamışlar Esenler Belediyesi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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