12 Punto TRT Senaryo Günleri devam ediyor
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12 Punto TRT Senaryo Günleri devam ediyor

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında yapılan etkinlikler sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor.

12 Punto TRT Senaryo Günleri devam ediyor
17.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:39

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında yapılan etkinlikler sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Feriye'de gerçekleştirilen ve TRT 2 ekranlarından canlı yayınlanan "12 Punto Özel" programı kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü almaya hak kazanan 12 projeyi belirleyen jüri üyeleri film eleştirmeni Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar yarışmaya gönderilen kısa filmleri değerlendirdi.

Taşçıyan, dijital devrim yaşandığından bu yana Türkiye'de kısa filmlerin niteliğinin ve niceliğinin arttığına dikkati çekerek, 1990'lı yıllara göre fiziksel ve finansal üretim üretim zorluğundan, çok daha özgür ve kolay film üretimi evresine geçildiğini söyledi.

Kısa filmlerin içeriğinde dönemsel değişiklikler yaşandığını belirten Taşçıyan, "Güncel sanatçıların özgür üretimlerini de çok kıymetli buluyorum ben. Türkiye sinemasının tarihine baktığımızda kısa film adını verdiğimiz ilk eserler aslında belgesel. Bugün baktığımızda ise özellikle sinema öğrencilerinin ve sinemaya yeni başlayanların kısa film çektiğini görüyoruz. Sinemanın ilk adımları kısa filmle atılır. Uzun metraj bir filmin emanet edileceği bir yönetmeni değerlendirirken de çektiği kısa filmlere bakılır. Kısa film sinema endüstrisi için bir ön adımdır diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Taşçıyan, birçok ünlü yönetmenin çektiği kısa filmlerle meşhur olduğunu kaydederek, festivallerin ve yarışmaların kısa filmler için önemli alanlar olduğunu dile getirdi.

Mehmet Açar ise kısa film üretiminin artmasının ve festivallere çok sayıda kısa filmin başvuru yapmasının sinema sektörü açısından önemine değinerek, "Bence kısa film çekmek uzun metraj filmden çok daha zordur. Çoğu zaman uzun metraja geçiş için kullanılır ama kendi içinde dramatik yapı olarak çok daha zor. Ne kadar çok film çekilirse insanlar kendini bu yolla anlatma yolunu seçerse niteliğin de o kadar artacağını düşünüyorum." dedi.

Sinemada metraj ayrımı yapılmasını "endüstrinin böyle kodlara ihtiyacı var" şeklinde açıklayan Açar, kısa metraj filmlerin çok fazla ticari şansı olmadığını söyledi.

Açar, kısa filmin daha çok yeni sinemacılar tarafından tercih edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kısa filmden para kazanmak çok kolay değil. Ancak yaşadığımız çağ öyle bir çağ ki internete bir video yüklüyorsunuz. O video belli bir sayıda izlenmeyi geçerse para kazanmaya başlıyorsunuz. Oradaki estetik arayışı ve anlayışı aynı şey değil tabii ki. Kısa filmden ticari bir kazanç olup olmadığını Avrupa'dan anlamamız çok mümkün değil. Çünkü Avrupa'da kısa filmler de fonlanıyor. Ancak ABD'ye baktığımızda fonlanmadan, destek almadan da üretimlerin devam ettiğini görüyoruz. Bunun da belli bir ekonomisi olduğunu söyleyebiliriz."

Kaynak: AA

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