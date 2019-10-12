12 Ekim 2019 Atv Yayın Akışı
12 Ekim 2019 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:25 Kanatsız Kuşlar
05:30 Canevim
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Hercai
13:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:45 Kimse Bilmez
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?