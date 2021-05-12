100 yıllık gelenek bu bayramda da unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

100 yıllık gelenek bu bayramda da unutulmadı

100 yıllık gelenek bu bayramda da unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar 100 yıldır geleneksel hale gelen "Bayram Kömbesini" yapmak için fırınlara akın etti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar 100 yıldır geleneksel hale gelen "Bayram Kömbesini" yapmak için fırınlara akın etti.

Yaklaşık 100 yılı aşkın bir zamandır Ramazan Bayramı öncesi, her evde yapılan ve içerisinde konan baharatlarla etrafa güzel kokular saçan bayram kömbesi bazı evlerde hala devam etmekte. Müstakil bahçeli evlerden apartmana geçilmesinin ardından bu gelenek azalsa da fırın önleri bayram kömbesini pişirmek için gelenlerle doldu. - HATAY

100 yıllık gelenek bu bayramda da unutulmadı
100 yıllık gelenek bu bayramda da unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Gökhan Töre Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 100 yıllık gelenek bu bayramda da unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:08:40. #1.14#

title