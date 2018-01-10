CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Gazeteci özgürse vatandaş haber alma özgürlüğüne sahip demektir. Haber alma özgürlüğünün olması da demokratik katılımın güçlü olması demektir. Bugün maalesef Türkiye'deki medya bu işlevini yerine getiremiyor." dedi.

Hamzaçebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret etti.

Gazetecilerin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle günlerini buruk bir şekilde kutladığını ifade eden Hamzaçebi, ancak mevcut şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin geleceğinden umutlu olduğunu belirtti.

Hamzaçebi, gazeteciler gününde aklına, tutuklu olan, işinden çıkarılan gazeteciler ile baskı altındaki medyanın geldiğini söyledi.

Güçlü demokrasilerin, güçlü sivil toplumdan beslendiğini, güçlü sivil toplumun olmazsa olmaz şartının ise basın özgürlüğü ve vatandaşın haber alma özgürlüğü olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, "Gazeteci özgürse vatandaş haber alma özgürlüğüne sahip demektir. Haber alma özgürlüğünün olması da demokratik katılımın güçlü olması demektir. Bugün maalesef Türkiye'deki medya bu işlevini yerine getiremiyor." diye konuştu.

"OHAL'in mutlaka sona ermesi lazım"

Hamzaçebi, gazetecilerin görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştığına işaret ederek, "Gazetecilerimiz bağımsız haberciliğin gereklerini yerine getiriyor ama bu haberciliğin, medya organlarında yer alma gücü zayıf. Eğer gazeteci özgürce düşüncesini ifade edemiyor, yazamıyorsa, yazdıkları gazetelerde ve televizyonlarda yer almıyorsa haber alma özgürlüğü yok demektir." diye konuştu.

Bugün sivil toplumun devlet tarafından işgal edildiğini savunan Hamzaçebi, şunları kaydetti:

"Devlet, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle bu işgalini sürdürmektedir. Bu işgalin sona ermesi lazım. OHAL'in mutlaka sona ermesi lazım. OHAL'i çok sevdiler, biliyorum. OHAL'le devam etmek istiyorlar. Hatta bu OHAL yönetimini başkanlık rejimine bile tercih edebilirler. İstedikleri her şeyi kanun hükmünde kararnamelerle yapabiliyorlar. Anayasa Mahkemesi de 'Bunları denetlemem' dedi. Merak ediyorum; bir kanun hükmünde kararname ile 'Türkiye hukuk devleti değildir' dense Anayasa Mahkemesi bunu denetlemeyecek mi?"

Şartlar ne olursa olsun asla umutsuz olmadığını dile getiren Hamzaçebi, Türkiye'nin demokrasisinin geleceğinin aydınlık olduğunu, sıkıntıların üstesinden gelineceğine inandığını belirtti.

Tutuklu gazetecilerin durumuna da değinen Hamzaçebi, gazetecilerin habercilik yaptıklarından dolayı tutuklanmasının, hapse atılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

PMD Başkanı Bozkurt da Hamzaçebi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.