08.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:44

Kayseri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bazı kurum ve kuruluşlar mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında, 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya tarihinin gördüğü eşsiz liderlerden birisi olduğunu belirtti.

Atatürk'ün milletine duyduğu güven ve eşsiz liderliğiyle Türk milletini kurtuluş mücadelesinde zafere ulaştırdığını ifade eden Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleriyle yaşadığı yüzyıla ışık tutmuş ve birçok ülkeye ilham kaynağı olmuş bir lider olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır' sözü ile bir ülkenin geleceğinin bilime dayalı olduğunun altını çizmiştir. Bizler de ülkemizin sayılı araştırma üniversitelerinden Erciyes Üniversitesinin mensupları olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği emanet ettiği gençleri yetiştiriyor olmanın gurur ve bilinciyle, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Vefatının sene-i devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın yanında onun fikirlerini ve düşüncelerini gelecek nesillere aktararak ve geleceğe ışık tutan nesiller yetiştirerek her zaman yeni başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır."

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde minnet ve şükranla andığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal mücadelesini cumhuriyeti kurarak taçlandırdığına dikkati çeken Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Türkiye bugün, cumhuriyetimizin kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh, dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada barışın öncüsü, medeni milletler camiasının saygın bir üyesi haline gelmiştir. 'Büyük liderler için kuşkusuz matem değil, fikirlerine sadakat gereklidir' fikrinden hareketle, 10 Kasım tarihini bir matem ve milli yas günü olarak kabul etmek yerine, fikirlerine yönelmek için bize verilmiş bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç de mesajında, 10 Kasım'ın bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günü olduğunu belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açtığını belirtti.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının Atatürk tarafından Kayseri'de kurulduğunu hatırlatan Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Atatürk daha cumhuriyetin ilk yıllarında 1926'da Kayseri'de kurdurduğu Türkiye'nin ilk uçak fabrikası başta olmak üzere, dönemin en önemli sanayi tesisleriyle günümüz sanayisinin temelini atmış, sanayicilerimizin ufkunu aydınlatmıştır. Bugün bize düşen, sanayimizi gelişmiş ülkeler sevisine çıkarmak ve gelecek nesillere refah düzeyi yüksek bir ülke bırakmaktır. Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ölümünün 81'inci yılında bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz."

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde minnet ve şükranla anıyoruz. Sadece Türkiye'nin değil ileri görüşlülüğü, askeri dehası ve üstün devlet adamlığı vasıfları ile bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olan Ulu Önder Atatürk, fikir ve eserleriyle yaşadığı yüzyıla damga vurmuştur. Türk milleti, bağımsızlığımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde makus talihini değiştirmiş ve tarih sayfalarına büyük bir destan daha eklemiştir."

Kaynak: AA