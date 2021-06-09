10 Haziran Kabine Toplantısı kararları nedir? Kabine Toplantısı sonrası hangi yasakları kalkacak? Gözlerin çevrildiği Kabine yarın toplanıyor!

Kabine toplantısı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 14 Haziran yerine 10 Haziran'da yapılacak. Tüm gözlerin çevrildiği Kabine yarın toplanıyor! Gündemde pazar kısıtlamasının kaldırılması var. Peki, 10 Haziran Kabine Toplantısı kararları nedir? 10 Haziran Kabine Toplantısı'nda hangi konular konuşulacak? Hangi yasaklar kaldırılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel programı nedeniyle erkene çekilen Kabine, yarın toplanıyor. Korona vaka verilerindeki düşüş sürerken, yarınki toplantıdan da pazar günü sürdürülen sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararının çıkması bekleniyor. Tam kapanma sonrasında 1 Haziran'dan itibaren yeni kademeli normalleşme sürecine girilirken, tüm Türkiye atılacak diğer adımları bekliyor.

10 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MKYK'sında yaptığı açıklamada 21 Haziran tarihini işaret ederek koronavirüste normalleşme adımlarının yeniden güncelleneceğinin sinyalini vermişti. NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla 14 Haziran'da yapılması planlanan Kabine toplantısı yarına alındı. Bugünse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplanacak. Kurulda alınan tavsiye kararları yarın toplanacak olan Kabine'de değerlendirilecek.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILABİLİR

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüs ve yeni normalleşme süreci olacak. Masada son veriler, aşılama uygulamaları ve sevkiyatları ile birlikte pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da ele alınacak. Vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün göz önünde bulundurulacağı ve pazar günü kısıtlamasının kaldırılabileceği ifade ediliyor.

BİLİM KURULU BUGÜN 17.30'DA TOPLANIYOR

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bugün videokonferans yöntemiyle toplanacak Bilim Kurulu'nda vaka sayıları ve hastanelerdeki durum değerlendirilecek. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla genişleyen aşı takvimi ve takvime yeni risk gruplarının eklenmesi ele alınacak. Bilim Kurulu'nda ayrıca normalleşme sürecinin vaka sayısına etkisi de masaya yatırılacak.