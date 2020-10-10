10 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Sarı ve turuncu yerler dikkat!

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 10 Ekim Cumartesi hava durumu... 10 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Hava durumu haritası