1 Uzman Çavuşun Şehit Olduğu Operasyonda 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah saatlerinde ilimiz Eleşkirt ilçesi sınırları içerisinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 1 uzman çavuşumuz şehit olmuştur" denildi. - AĞRI