1. MHP KAÇEP Sempozyumu sona erdi

21.10.2019 18:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu tarafından 18-19-20 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen "1. MHP KAÇEP Toplum, Kadın ve Şiddet Sempozyumu" sonuç bildirgesi yayımlandı.



17 oturum ve 66 bildiri yayımlanan sempozyumun son gününde yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Bilgi şölenimiz toplum, kadın ve şiddet temaları ile sınırlı tutulmuş ve çok farklı disiplinlerden bilim insanları, araştırmacı, milletvekili, medya ve STK temsilcilerinin katılımıyla iki panel ve iki konferans gerçekleştirilmiş, 17 oturumda 66 bildiri sunulmuştur. Konuların derinlemesine işlendiği bilimsel çalışmaları sunan alanında uzman kıymetli bildiri sahibi katılımcılarımız değerli bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşmışlardır. Bugüne kadar, kadın teşkilatları oluşturmak gibi birçok ilki gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin, toplumumuzun kanayan yaralarından biri olan kadına şiddet konusunu, bilim dünyasıyla irtibat kurarak bir bilgi şöleni tarzında masaya yatırması, bir ilk uygulamadır. Daha önce iki defa Akademisyenler Kurultayı yapan partimizin bu başarılı çalışmalarına, bir bilgi şölenine de ev sahipliği yaparak Türkiye gündemine örnek olması, takdire şayan bir durumdur" ifadeleri kullanıldı.



Sonuç bildirgesinde, üç gün boyunca sunulan bildirilerde, kadının Türk tarihindeki yeri ve konumu, kadına yönelen şiddetin nedenleri analiz edilerek bir sorun tespiti yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Tespit edilen sorunların sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, ekonomi, işletme, iletişim, medya, tarih, yerel yönetimler, edebiyat, felsefe, ilahiyat gibi alanlar açısından toplumdaki yansımaları örneklerle ortaya konuldu ve çözüm önerileri sunuldu. Siyasi bir parti tarafından ilk defa 'Toplum, Kadın ve Şiddet' temalarının disiplinler arası olarak ele alındığı ve sonuçlarının siyaset aracılığı ile uygulamaya dönük zeminlerde dillendirilmesinin amaçlandığı bir bilimsel toplantı olarak amacına ulaşmıştır. Öte yandan, bu bilgi şöleni ile Milliyetçi Hareket Partisi şiddetin önlenmesinde sorumlu, bilinçli ve kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bilgi şölenimizde sunulan bildirilerden çıkarılan sonuçlar öncelikli olarak bir rapor haline getirilerek mecliste görev alan milletvekillerimiz ve sahada uygulamacı olan yerel yönetim birimlerimiz ve de teşkilatlarımıza sunulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, elli yıllık şanlı ve şerefli geçmişi ile Türk Milletinin güvenini hakkıyla kazanmış olup, Türk siyasetinin güvenilir, istikrarlı, ilkeli ve güçlü bir siyasi kurumu olarak varlığını sürdürmektedir.



Aziz milletimizin ve kutlu devletimizin bekası ile ilgili hassasiyeti gereği; yaşanan ve yaşanması muhtemel olan sorunların çözümü, ihtiyaç duyulan tavrın ortaya konması ve bilimsel çözüm önerilerinin geliştirilmesi için gereken sorumluluğu daima üstlenmiştir ve üstlenmeye devam edecektir."



Söz konusu bildirgede ülkücülüğün esaslarına değinilerek, şunlar kaydedildi:



"Ülkücülüğün esasları vardır; Lider, Doktrin ve Teşkilat. Türk dünyasının Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu bilgi şöleninde; gururla ve üstüne basarak ifade ediyoruz ki liderimizin ortaya koyduğu vizyonu, kararlılığı, ilkeleri, disiplinli çalışma tarzı yol haritamızdır. Gerçekleştirdiğimiz bilimsel programda doktrinimizin temeli olan 9 ışığın 'İlimcilik' ilkesine bağlı olarak; Cennet mekan Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş Bey'in bilimsel temelli siyaset ve yönetim hedefini gerçekleştirmek üzere emanet ve nasihatlarının hassasiyetini taşıdığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Teşkilatçılık esası ile yol aldık, güçlendik ve bu gücü gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuzla taçlandırdık. Divan üyelerimiz, MYK ve MDK üyelerimiz, milletvekillerimiz; il ilçe, kadın kolları, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz, teşkilat çalışanlarımız, birbirinden değerli ülküdaşlarımız bilgi şölenimizin en önemli paydaşları olmuştur. Bu bir ekip çalışmasıdır, tüm teşkilatlarımızın başarısıdır. Bu çalışmanın sonucunda bize düşen görev, elde ettiğimiz bilimsel verilere dayalı olarak etkili, geçerli ve sürdürülebilir politikalar üreterek Aziz milletimizin sorunlarına dair çözümleri hayata geçirmektir." - ANKARA

Kaynak: İHA