1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, işçilerin emek ve alın teriyle Çorum'un büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, 2008 yılından itibaren Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başladığını, 2009'da da TBMM'de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Çiftçi, "Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için alın teri döken emekçilerimizin maden ocaklarından atölyelere, tarlalardan fabrikalara uzanan fedakarlıkları, ülkemizin kalkınması için bir alt yapı olarak görülmekte ve bu doğrultuda adımlar atılmaktadır." ifadesini kullandı.

"İşçilerin ve emekçilerin refah düzeyinin artırılması Türkiye'nin ekonomik alanda büyümesidir." değerlendirmesinde bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"İşçi ve emekçi kardeşlerimizin gösterdikleri gayret ve çalışma mücadelesi ile işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve işbirliği sayesinde ülkemiz daha da kalkınacaktır. Tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmesini ve hakkaniyetli bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum. Başta ilimizde olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında emekleri ve alın teriyle çalışan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Günü'nü kutluyor, günlerinin hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Hakan Altun Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:47:53. #1.15#

title