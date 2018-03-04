1. Futbol, Bilim ve Sağlık Sempozyumu Sona Erdi

SANKO Üniversitesi tarafından 2-3 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen "1'inci Futbol, Bilim ve Sağlık" sempozyumu, bilimsel sunumların yapıldığı ikinci gün oturumları ile sona erdi.

SANKO Üniversitesi, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) iş birliği, Spor Fizyoterapistleri Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen ve Türkiye'de büyük ilgi gören futbolun birçok yönden ele alındığı, sağlık ve bilimin spor üzerindeki katkılarının tartışıldığı sempozyum, SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Sempozyumun ikinci gününe, başkanlığını Derya Özer Kaya ve İpek Katırcı Kırmacı'nın yaptığı "Futbolda Performans Testleri ve Eğitim" konulu panelle başlandı.

Panelistlerden Fzt. Elif Turgut, "Pilyometrik Eğitim" konulu bir sunum yaparak, futbolda performans gelişiminde pilyometrik egzersizlerin bilimsel etkinliği ve eğitim programının planlanmasında önemli noktalara değindi.

"Pilyometrik egzersizler sporcularda güvenli ve kassal fonksiyon ile fonksiyonel performansın geliştirilmesinde etkin yöntemlerdir. Dolayısıyla pilyometrik eğitim kişiye özel planlanmış spora spesifik antrenman programının bir parçası olmalıdır" diyen Turgut, eğitimin etkin olabilmesi için minimum 10 hafta (20 seans) süreyle, vertikal sıçramayı artırma amaçlı her seansta minimum 50 taban teması, sprint zamanı artırma amaçlı minimum 80 taban teması ile tamamlanması gerektiğini söyledi.

Performans Değerlendirmede Teknoloji konusunu anlatan Fzt. Mesut Selami ise futbolcularda fiziksel uygunluk ve performans testlerinin gerçekleştirilmesinde, sporcuların sadece testlerle değil, bir sezon boyunca bireysel takiplerinde en son teknolojik yaklaşımlarda GPS kullanımı ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi konusunda ve çalışmaları konusunda detaylı örnekler vererek, teknolojinin futbol bilimiyle buluşması üzerinde durdu. Fzt. Serdar Demirci de "Kuvvet Eğitiminde Yeni Boyutlar" konusuna değinerek kuvvetlendirme eğitiminde yeni bir yaklaşım olan venöz kan akımı kısıtlamalı eğitim uygulamasını detaylarıyla anlattı.

Futbolda yaralanmalardan korunma ve egzersiz

Başkanlığını M. Metin Bayram'ın yaptığı "Futbolda Yaralanmalardan Korunma ve Egzersiz" oturumda konuşan Fzt. Hayri Baran Yosmaoğlu, "Klinik Egzersiz Uygulama Prensipleri" başlıklı sunumunda, yaralanmalardan sonra fonksiyonel aktiviteye ve spora dönüşte kılinisyenlerin sıklıkla kullandığı egzersiz programlarının uygulama prensipleri, egzersizlerin şiddeti, süresi ve frekansında yapılan hatalı uygulamalar, doğru bilinen yanlışların ayrıntılarına değindi. "Eksentrik Eğitim" hakkında bilgiler veren Fzt. Gülcan Harput Aktaş "Eksentrik kas kuvvetlendirme egzersizleri futbolda kas yaralanmalarının önlenmesinde etkin bir şekilde kullanılabilir" ifadelerine yer verdi. Fzt. Bünyamin Haksever de "FIFA Yaralanmaları Önleme Eğitimi" konusuna değinerek, FIFA tarafından futbolcuların yaralanmasını azaltmak ve önlemek için oluşturulan F11 Marc eğitimlerini anlattı. Fzt. Derya Özer Kaya, "Nöromuskuler Eğitim" kapsamında kas - iskelet sistemiyle birlikte beyin ve baskın göz eğitiminin sporda yaralanmaların önlenmesi ve tedavisinde önemini vurgulayarak, bu tip eğitimin diğer egzersiz yöntemleriyle entegrasyonunun başarılı sonuçlarını olduğunu belirtti.

Futbol yaralanmalarına özel tedavi uygulamaları

Gül Baltacı ve Serkan Usgu'nun başkanlığını yaptığı "Futbol Yaralanmalarına Özel Tedavi Uygulamaları" konulu 0turumda, Fzt. Görkem Dizdar, "Hamistring Yaralanmalarında Postural Yaklaşımlar" konusunda sunum yaptı. Bir denge oyunu olan posturun en önemli görevinin vücudu yer çekimine karşı dik tutabilmek ve eklem bütünlüğünü sağlamak olduğunu ifade eden Dizdar, "Sporun temelinde yararlanmaların önlenmesinde postrural düzgünlük temeldir" dedi. Fzt. Nihan Özünlü Pekyavaş, "Bantlama Teknikleri" ile sık karşılaşılan futbol yaralanmaları sonrası uygulanabilecek rijit ve kinezyo bantlama uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Fzt. Serkan Usgu, "Enstrümanlı Yumuşak Doku Uygulamaları (Graston)" ile günümüzde yumuşak doku spor yaralanmalarında en güncel yaklaşımlardan graston tekniği ile uygulama şekli hakkında bilgi verdi. Usgu, kendi geliştirdiği iki yeni enstrümanı tanıtarak, uygulamaları pratik olarak gösterdi.

Dr. Gürhan Dönmez, PRP - Kuru İğne Uygulamaları konusuna değinerek, günümüzde yaralanmaların tedavisinde popüler olan, fakat etkileri konusunda hala tartışılan PRP uygulamaları ve tedavi sonuçlarını paylaştı.

Futbolda dopingle mücadele

Prof. Dr. Süleyman Rüştü Güner, Hasan Hallaçeli'nin oturum başkanlığında "Futbolda Dopingle Mücadele" konusuna değindi. "Doping dünyada illegaldir ve hırsızlıkla, gaspla, vs. eşdeğerdir" diyen Prof. Dr. Güner, adil yarışmayı (Fair Play) ihlal ettiği, sporcu sağlığına, insan sağlığına ciddi zararlar verdiği, haksız rekabete yol açtığı için dopingin yasaklandığını anımsattı. Prof. Dr. Güner, kadınlarda ve erkeklerde farklı sağlık sorunlarına yol açan dopingin sosyolojik ülke ve spor dalının prestijini sarstığı, milyonlarca insanı kandırdığı, spordan soğuttuğu ve çocukları hayal kırıklığına uğrattığı için yasaklandığını kaydetti.

Futbolda destekleyici uygulamalar

Başkanlığını Uğur Cavlak ve İrem Düzgün'ün yaptığı "Futbolda Destekleyici Uygulamalar" başlıklı oturumda konuşan Dyt. Beril Köse, "Futbolda Ergojenik Destekler" konusunda, "Dünyadaki en popüler spor olan futbol, takım oyunudur. Başarı için oyuncuların her zaman sağlıklı olmaları, kondisyon eksiklerinin olmaması için sürekli çalışma halinde olmaları şarttır" dedi. Köse, "Takım sporlarında üç enerji sistemi de (Fosfojen, anerobik glikoz, aerobik sistem) devrededir. Ancak, baskın olan anaerobik sistemdir. Çünkü aktivite sırasında çoğunlukla patlayıcı güç ve yüksek şiddetli kas aktivitesi gerekmektedir. Oyun sırasındaki düşük şiddetli aktiviteler sırasında aerobik enerji sistemi devreye girmektedir" dedi. Bu enerji sistemlerini destekleyen ve sporcunun performansının artırılması için ergojenik desteklerin öncelikle besin maddelerinden alınması gerektiğini anlatan Köse, sonrasında ise destekleyici ürünlere başvurulabileceğine değindi.

Psik. Mine Görgün, Psiko-Sosyal Destek Yaklaşımlarında takımların sağlık ekiplerini spor doktoru, fizyoterapist, masör, beslenme uzmanı, psikolojik performans danışmanı oluşturduğunu söyledi. Görgün, psiko - sosyal destek konularının futbolda esneklik ve çocuk koruma, genç sporcunun psiko-sosyal gelişimi, cinsel yaşam, bağımlılık ve madde kullanımı, psikolojik ilkyardım, psikolojik rejenerasyon, şiddet ve fair play, kişilik gelişimi ve değerler, spor yaşamı sonrası kariyer planlama olduğunun altını çizdi. Elif Özkaleli Vardar, "Sporcularda Psikonöro İmmünolojik Tedavi" başlığı altında, Hangi durumlarda besinsel destek ürünleri düşünülmeli? Spor yaralanmaları, enerji alımı sınırlandırılmış, vejetaryen diyet uygulayan, besin gruplarından birini tüketmeme alışkanlığı, beslenme sorunu tespit edilen ve alerji ya fa intolerans varlığı konularına değindi.

Vardar, özellikle, aminoasit tüketimi ve yararları konusunda dünyadaki en yeni yaklaşımlardan bahsetti.

Yaralanma sonrası futbola dönüş

Kezban Bayramlar ve Necmiye Ün Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı "Yaralanma Sonrası Futbola Dönüş" konulu oturumda ise Spor Hekimi Dr. Tuğba Kocahan, kadın futboluna değinerek, kadın futbolcularda sık görülen spor yaralanmalarının nedenleri ve yaralanmaların nedenleri ve yaralanma riskini azaltıcı öneriler ile kadın sporcusu üçlemesi konusunda bilgiler paylaştı. Fzt. Burak Ulusoy, "Spora Dönüşte Fonksiyonel Testler" konu başlığı altında "Futbolcunun yaralanma sonrası sahaya dönüşüne karar vermede kullanılabilecek kanıta dayalı testler ve testlerin uygulama şekilleri hakkında bilgi sundu. Fzt. Bihter Akınoğlu, "TOHM/ SESAM Çalışmaları" hakkında bilgiler vererek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan sağlık ve performans ölçümleri konusuna değindi.

Workspop

Sunumların sonunda Fzt. Görkem Dizdar'ın Manuel Terapi Yöntemleri ile "Hamstring'lerin Dilinden Anlamak konulu wokshopu konuşmacılar ve katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Toplu fotoğraf çekimi öncesi aynı zamanda sempozyum başkanı da olan SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, konuşmacı, katılımcı, organizasyon ekibi ve SANKO Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

Kültür turu

Konuşmacılar ve katılımcılar etkinlik sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önerisi ile düzenlenen kısa bir Kent Kültür Turuna katılarak, tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı buldu. - GAZİANTEP