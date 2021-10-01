1 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 1 Ekim Cuma İzmir'desu kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ALİAĞA YALI 01.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA 30.09.2021 saat 10:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA VE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİNDE 3 SAAT (10:45-13:45) SU KESİNTSİ YAŞANILACAKTIR.

BEYDAĞ MENDERES 30.09.2021 saat 11:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası BEYDAĞ İLÇESİ MENDERES MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

ÇEŞME GERMİYAN 01.10.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKAN'LIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GERMİYAN KÖYÜNDE YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE KÖY GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

ÇEŞME CUMHURİYET 01.10.2021 saat 09:25 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4504 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE MAVİ DOSTLAR SİTESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

ÇEŞME YALI 01.10.2021 saat 09:25 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6314 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

ÇİĞLİ ATAŞEHİR 01.10.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 8019/21 SOKAK No:35 ÖNÜ BRANŞMAN AARIZASI İÇİN 8019/16 X 8019/24 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .

KARABAĞLAR YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, ÖZGÜR, GAZİ, YURDOĞLU, UZUNDERE 01.10.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3900/1 SOKAK NO. 5 İÇİN

KİRAZ SIRIMLI 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .

KİRAZ ÇÖMLEKÇİ 29.09.2021 saat 09:50 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİNİ BESLEYEN YATAY POMPALARIN ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ GÖRÜLEBİLİR.