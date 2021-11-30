1 Dolar ne kadar oldu? 30 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 30 Kasım Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 30 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 30 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

30 Kasım bugün 1 Dolar 13,0808 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,0802 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,0824 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

30 Kasım bugün 1 Euro 14,8654 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 14,8716 iken, 1 Euro satış fiyatı 14,8776 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 755,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 755,0 TL iken satış fiyatı ise 755,1 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,0808 TL

13,0808 TL 1 Euro ne kadar : 14,8654 TL

14,8654 TL 1 Gram Altın ne kadar : 755,3 TL

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