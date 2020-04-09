09 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 09 Nisan 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Lig Hatırası 01:00 Hırvatistan - İspanya 01:15 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' MACARİSTAN - PORT 01:15 Macaristan - Portekiz 02:40 Futbol Akşamı 02:55 Bir Zamanlar 03:40 Arsenal Goller 04:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye 04:10 Kamu Spotu: Evde Spor 04:15 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND 04:15 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti 05:40 İngiltere Premier Lig Goller 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Spor Artı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Canavar Arabalar 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:25 Premier Lig 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: Evde Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 09:55 Kamu Spotu: İşte Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:25 Kamu Spotu: Evde Spor 10:30 Bir Oyundan Fazlası 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye 11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND 11:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti 12:40 Muhammed Salah Goller 12:40 Siyah Beyaz Anılar 12:50 Premier Lig 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Manşet 13:00 Süper Lig Özetler 13:30 Tottenham Goller 13:55 Kamu Spotu: İşte Spor 14:00 Spor Bülteni 14:00 TBMM-TV 15:00 Lig Hatırası 15:55 Kamu Spotu: Evde Spor 16:00 İsviçre - Fransa 16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İTALYA - İSPANY 16:00 İtalya - İspanya 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 17:55 Kamu Spotu: İşte Spor 18:00 Spor Merkezi 19:00 Unutulma Maçlar (2001) 19:00 Unutulmaz Maçlar (2001) 20:45 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL ASİSTLER 20:45 Bir Zamanlar 21:00 Futbol Akşamı 22:00 Spor Artı 23:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti 23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL 23:00 İngiltere - İzlanda Kaynak: InterSinema.com