09 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
09 Nisan 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Lig Hatırası
01:00 Hırvatistan - İspanya
01:15 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' MACARİSTAN - PORT
01:15 Macaristan - Portekiz
02:40 Futbol Akşamı
02:55 Bir Zamanlar
03:40 Arsenal Goller
04:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
04:10 Kamu Spotu: Evde Spor
04:15 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND
04:15 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti
05:40 İngiltere Premier Lig Goller
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:25 Premier Lig
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: Evde Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND
11:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti
12:40 Muhammed Salah Goller
12:40 Siyah Beyaz Anılar
12:50 Premier Lig
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Manşet
13:00 Süper Lig Özetler
13:30 Tottenham Goller
13:55 Kamu Spotu: İşte Spor
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
15:00 Lig Hatırası
15:55 Kamu Spotu: Evde Spor
16:00 İsviçre - Fransa
16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İTALYA - İSPANY
16:00 İtalya - İspanya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Unutulma Maçlar (2001)
19:00 Unutulmaz Maçlar (2001)
20:45 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL ASİSTLER
20:45 Bir Zamanlar
21:00 Futbol Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti
23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL
23:00 İngiltere - İzlanda
Kaynak: InterSinema.com