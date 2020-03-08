08 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 08 Mart 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:15 Zaman Matinesi 01:00 Şampiyon 01:30 Tutunamayanlar 03:00 Seksenler 03:30 Zaman Matinesi 03:50 1'de Bugün 04:00 Aileler Yarışıyor 04:30 Ömür Dediğin 05:00 Küçük Hanımefendi 05:30 Ömür Dediğin 06:00 Küçük Hanımefendi 06:20 Beni Böyle Sev 07:40 Beni Böyle Sev 08:45 1'de Bugün 08:55 Diriliş Ertuğrul 10:10 1'de Bugün 10:20 Tozkoparan 11:50 Enine Boyuna 11:55 Benim Adım Melek 13:15 Geçmişin Gölgesinde 13:45 1'de Bugün 13:55 Zaman Matinesi 14:55 Tutunamayanlar 15:50 1'de Bugün 16:00 Şampiyon 16:45 Tozkoparan 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Şampiyon Kaynak: InterSinema.com