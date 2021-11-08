08.11.2021 Basın Duyurusu (10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Emniyet Tedbiri Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Yollar)

10 Kasım Çarşamba günü ilimizde yapılacak olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Emniyet Tedbiri kapsamında güvenlik tedbirlerinden dolayı vatandaşlarımızın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

10. 11. 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 08: 00 İLE ETKİNLİK BİTİMİNE KADAR KAPATILACAK OLAN YOLLAR

Hintlibaba Caddesi; Tamamı kapatılacak.

Alternatif olarak Elazığ Bulvarı kullanılabilecektir.

Paşa Konağı Kavşağı ile Lise Caddesi kesişimi kapanacak.

İnaoloğlu Caddesi: İGS Kavşağı ile Valilik Kavşağı arası kapanacak.

Alternatif olarak Ali Emiri Caddesi kullanılabilecektir.

Kışla Caddesi ; Ekinciler Caddesi ile Hintli Baba Caddesi arası kapanacak.

Ekinciler Caddesinde; Kışla Caddesi ile İnaloğlu Caddesi arası kapanacaktır.

Alternatif olarak İstasyon Caddesi ve Akkoyunlu Caddesi kullanabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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