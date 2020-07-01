01 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar 00:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi 01:45 Çalgı Çengi 01:45 Anamız Var 2 02:00 Anamız Var 2 03:15 Her Yerde Sen 03:45 Zuhal Topal’la Sofrada 04:00 Zuhal Topal’la Sofrada 05:30 Aşk Yeniden 06:00 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:45 Şevkat Yerimdar 16:00 Yaparsın Aşkım 16:15 Familya 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar 20:00 Çalgı Çengi İkimiz 21:45 Anamız Var 2 22:15 Paris’ten Sevgilerle Kaynak: InterSinema.com