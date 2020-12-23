Zorlu PSM'nin 5 saatlik çevrim içi konseri 25 Aralık'ta gerçekleşecek
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Zorlu PSM'nin 5 saatlik çevrim içi konseri 25 Aralık'ta gerçekleşecek

23.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:00
Zorlu PSM'nin 5 saatlik çevrim içi konseri 25 Aralık'ta gerçekleşecek

Bedük, Gus Emmett ve Thousand Fingers, Zorlu PSM'nin YouTube kanalında, 25 Aralık'ta 5 saat sürecek performansa imza atacak.

Bedük, Gus Emmett ve Thousand Fingers, Zorlu PSM'nin YouTube kanalında, 25 Aralık'ta 5 saat sürecek performansa imza atacak.

Zorlu PSM'nin dijital serileri kapsamında sanatseverlerle buluşacak olan etkinlik, 25 Aralık'ta, YouTube üzerinden gerçekleşecek.

Elektronik müzikseverlerin ilgisine sunulan çevrim içi konser, 20.00'de başlayacak ve 5 saat sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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