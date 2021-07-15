Zorlu Enerji, perakende satış ofislerini yeniledi
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Zorlu Enerji, perakende satış ofislerini yeniledi

Zorlu Enerji, perakende satış ofislerini yeniledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zorlu Enerji'nin Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Uşak'taki ofisleri yeni yerlerinde yeni dekorasyonlarıyla hizmet vermeye başlarken, Bilecik'te bulunan Zorlu Enerji ofisi de yeni anlayışa uygun olarak baştan sona yenilendi.

Zorlu Enerji'nin Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Uşak'taki ofisleri yeni yerlerinde yeni dekorasyonlarıyla hizmet vermeye başlarken, Bilecik'te bulunan Zorlu Enerji ofisi de yeni anlayışa uygun olarak baştan sona yenilendi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Uşak'ta, müşteri memnuniyeti odağında son teknoloji ile yenilenen ve yeni yerlerine taşınan ofislerinde hizmet vermeye devam ediyor. Şirket, Bilecik'te bulunan ofisini ise müşteri memnuniyetini gözeterek baştan sona yeniledi.

Verilen bilgiye göre, Zorlu Enerji çalışanlarının da ihtiyaçlarını dikkate alarak yenilediği ofislerinde, müşteri memnuniyetini anket butonu uygulamasıyla takip ederek aldığı geribildirimler doğrultusunda uygulama ve faaliyetlerini güncelliyor. Müşterilerinden gelen görüşler doğrultusunda perakende satış ofislerini geliştiren şirket, taleplere uygun olarak yeni ofislerinde turnike sisteminden sıra takip ekranlarına, engelli tuvaletinden bebek bakım odasına kadar pek çok uygulamayla müşterilerinin işlemlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirmesini sağlıyor.

Zorlu Enerji yeni ofislerini; Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi, Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi Atapark Meydanı, Kütahya'da Gaybiefendi Mahallesi Şehit Emniyet Müdürlüğü Uğur Gökcan Sokak, Afyonkarahisar'da Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi adreslerine taşıdığını açıkladı. Yenilenen Bilecik Ofisi'nin de Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde hizmet vermeye devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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