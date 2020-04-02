Zootekni Derneğinden "Tarım Eylem Planı" önerisi
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Van, Güncel

Zootekni Derneğinden "Tarım Eylem Planı" önerisi

Van Zootekni Derneği Başkanı ve Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra daha büyük sorunlarla karşılaşılmaması için Tarım Eylem Planı'nın oluşturulması gerektiğini belirtti.

02.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:24
Zootekni Derneğinden 'Tarım Eylem Planı' önerisi

Van Zootekni Derneği Başkanı ve Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra daha büyük sorunlarla karşılaşılmaması için Tarım Eylem Planı'nın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünyada olağanüstü bir durumun yaşandığını, en güçlü ekonomilerde bile sıkıntıların ortaya çıktığını söyledi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe salgından dolayı yaşanabilecek üretim kesintilerinin gıda tedariki açısından tehlike oluşturacağını belirten Erkan, hayvansal ve bitkisel üretimin bütünü olan tarımın diğer sektörlerden farklı olduğunu ifade etti.

"Çözüm önerileri getirilmeli"

Tarım sektöründe zamana bağlı faaliyetlerin büyük bölümünün ötelenmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erkan, şöyle konuştu:

"Bir süt sığırı işletmesinde sağımı erteleyemezsiniz. Hasat zamanı gelen sebzenin, meyvenin dalından alınması gerekir. Baharın yüzünü gösterdiği bugünlerde, ülkemizin pek çok yöresinde tohumun toprağa atılması ve hayvanın merayla buluşması gerekiyor. Toplum sağlığını korumak, can kaybını en düşük seviyede tutabilmek adına hayatı yavaşlatacak birçok adım atıldı. Tüm önlemleri destekliyoruz. Hayatı yavaşlatırken tarımsal üretim boyutunu ayrı değerlendirmeliyiz. Aksine üretime, tarımsal ürüne daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ve yakın gelecekte faklı önlemler almak zorundayız. Bitkisel üretimde yaşanabilecek aksamaların özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde sıkıntıya neden olabileceği mutlaka dikkate alınmalıdır. Gelecek yıl raflarda bakliyat, salça ya da zeytin bulmak istiyorsak aksamaya neden olabilecek olumsuzlukları öngörüp gecikmeden çözüm önerileri getirilmelidir."

Yem bitkisi stoklarının ortaya koyulması gerektiğini ifade eden Erkan, sıkıntı yaşanması muhtemel yem bitkileri için alternatiflerin mutlaka değerlendirilmesi, daha fazla üretimin yapılması için tüm alanların ekilmesini sağlamanın temel hedefler arasına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bu dönemde özellikle mevsimlik işçilerin durumuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Erkan, şöyle devam etti:

"Dünyada bir buçuk milyar dolayındaki tarım işçisinin neredeyse yarıya yakını mevsimlik işçi konumundadır. Günümüz şartlarında, mevcut önlemler nedeniyle üretimlerin aksamasının sonuçlarını düşünmek bile üzüntü vericidir. Bugün virüsün etkisini en üst düzeyde hisseden AB, üretiminin aksamaması için 1,5 milyon mevsimlik işçinin serbest dolaşımını sağlayabilme yollarını arıyor. Yaşanan olumsuz durum 1-2 ay içinde kalkacak gibi görünmüyor. Bu durumda stratejik öneme sahip bitkisel ve hayvansal ürünlerin tedarikinde sorun yaşamamak için çok iyi planlamalar yapılması gerekiyor. Bu aşamada, oluşabilecek riskleri minimuma indirmek için sektöre yönelik tüm paydaşların katılımıyla 'Tarım Eylem Planı' hazırlanmalıdır."

Zootekni Derneğinden 'Tarım Eylem Planı' önerisi

Kaynak: AA

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Zootekni Derneğinden "Tarım Eylem Planı" önerisi
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