Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor
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Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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