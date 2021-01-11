Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
13 Ocak Çarşamba:
15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir: Turgut Doman
20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
14 Ocak Perşembe:
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Keleş
20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan