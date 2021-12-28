Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde FT Antalyaspor, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde FT Antalyaspor, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek tur atladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Umut Nayir'in ceza sahası çaprazından şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1

61. dakikada yapılan verkaçla sol kanattan ceza sahasına giren Hayrullah'ın vuruşunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla dokunarak kornere çeldi.

73. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ghacha, penaltı noktası üzerine aktardığı topa gelişine vuran Fredy'in şutu az farkla üstten auta gitti.

75. dakikada ceza alanı içinde defanstan seken topu önünde bulan Fredy'in sert şutunu kaleci kornere çeldi .

87. dakikada Güray Vural'ın sol köşeden ceza sahası içine kullandığı kornere iyi yükselen Naldo'un kafası kalecinin solundan arka direğe çarparak ağlara gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Erdem Bayık xx, Cemil Tunç xx

FT Antalyaspor: Sousa xx, Eren Albayrak xx,Bahadır Öztürk x (Güray Vural dk. 70 xx), Kudriashov x, Bünyamin Balcı xx, Poli xxx, Milosevic x (Naldo dk. 70 xx), Fredy xxx (Fredy dk. 90 ?), Ghacha xxx, Gökdeniz Bayrakdar x (Doğukan Sinik dk. 59 x), Wright x (Crivelli dk. 56 x)

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Nuri Şahin, Mukaıru, Amilton

Teknik sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk

GZT Giresunspor: Onurcan Piri xx, Sergen Piçinciol x, Hayrullah Bilazer x, Bacelar xx (Diarra dk. 84 ?) Fatih Yılmaz x (Zeki Yavru dk. 46), Pelupessy x, Flavio x,Luız Junıor x (Perez Fontanılla dk. 84 ?), Champness xx (Suleymanov dk. 62 x), Çekdar Orhan x (Balde dk. 62 x), Umut Nayir xx

Yedekler: Bedirhan Beyaz, Göktan Cörüt, Arda Kılıç, Furkan Kütük, Metin Caner Akbayrak

Teknik sorumlu: Hakan Keleş

Goller: Ghacha (dk. 27), Naldo (dk. 87) (FT Antalyaspor), Umut Nayir (dk. 55) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Fatih Yılmaz, Luiz Junior, Suleymanov (GZT Giresunspor) - ANTALYA

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Böyle atılma tarihte görülmedi! Türkiye Kupası'nda çıkan karta kimse akıl sır erdiremedi

Böyle atılma tarihte görülmedi! Türkiye Kupası'nda çıkan karta kimse akıl sır erdiremedi

 Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Paşa son nefeste turladı

Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Paşa son nefeste turladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title