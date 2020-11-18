Zindaşti'nin baldızının oğlunu öldürmek için tutulduğu iddia edilen tetikçiler yakalandı

İRANLI uyuşturucu baronu firari Naci Şerif Zindaşti'nin, baldızının oğlunu öldürmek için tutulduğu iddia edilen 2 kiralık tetikçi düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.

İRANLI uyuşturucu baronu firari Naci Şerif Zindaşti'nin, baldızının oğlunu öldürmek için tutulduğu iddia edilen 2 kiralık tetikçi düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Polis, şüphelilerin suç örgütü lideri Zindaşti'nin husumette olduğu baldızının oğlu Kadir G. 'yi öldürmek için kiralandıklarını belirledi. Saldırıyı organize eden kişinin ise İlhan Ünğan cinayetinde de adı geçen ve Hollanda'da firari yaşayan Tolga H.C. olduğu ve cinayetin canlı olarak Zindaşti'ye izlettirilmesinin planlandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Salı günü Gaziosmanpaşa'da uygulama noktasında bir taksiden şüphelenerek durdurdu. Takside bulunan M.A. 'nın üzerini arayan polis ekipleri ruhsatsız bir tabancayla 13 adet mermi buldu. Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheli M.A.'nın Kadir.G. isimli bir kişiyi öldürmeyi planladığı belirledi. Çalışmaların devamında şüpheli M.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen B.D. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

ZİNDAŞTİ BAĞLANTISI

Polis ekipleri tutuklanan bu iki şüphelinin, suç örgütü lideri Zindaşti'nin husumette olduğu baldızının oğlu Kadir G. 'yi öldürmek için kiralandıklarını belirledi. İddiaya göre uyuşturucu baronu Zindaşti, Kadir G.'yi öldürtmek için İlhan Ünğan cinayetinde adı geçen Tolga H.C.'yi görevlendirdi. Hollanda'da yaşayan C.'nin saldırıyı organize ettiği ve Zindaşti'nin baldızının oğlu Kadir G.'yi öldürmek için 600 bin lira karşılığında B.D. ve M.A. adlı iki tetikçiyle anlaştığı öğrenildi.CANLI YAYINLA İZLETTİRİLECEKTİ

Yakalanan iki tetikçiye Kadir G.'nin güncel fotoğraflarının verildiği, zanlıların, Kadir G.'ye yapacakları saldırıyı telefon üzerinden canlı yayınla Hollanda'da kaçak yaşayan firari Tolga H.C'ye izletmeyi planladıkları öne sürüldü.Kadir G.'nin evinin bulunduğu sokağa park ettikleri kiralık araç içerisine canlı yayın düzeneği yerleştirdikleri öğrenildi. Kadir G.'yi öldürmek için hazırlık yapan B.D. ve M.A. Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve buradaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz