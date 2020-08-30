Zincirinden kurtulan boğa sahibini hastanelik etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zincirinden kurtulan boğa sahibini hastanelik etti

Samsun'da bağlı olduğu zincirden kurtulan boğa sahibine saldırarak hastanelik etti.

Zincirinden kurtulan boğa sahibini hastanelik etti
30.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:56

Samsun'da bağlı olduğu zincirden kurtulan boğa sahibine saldırarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda bağlı olduğu zincirden kurtularak dışarı çıkan boğa duyduğu ses üzerine evinden dışarı çıkan sahibi Ç.G.'ye (56) aniden boynuz darbeleri ile saldırdı. Yaralanan kadın komşular tarafından fark edilince 112'ye ait ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Güncel
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dünya
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı Magazin
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap Magazin
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı Spor
Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın
Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Giresun'da selde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu
Giresun'da selde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hakan Ural Didem Soydan Rasim Öztekin
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Enner Valencia Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Ankara Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Zincirinden kurtulan boğa sahibini hastanelik etti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 13:56:57. #1.15#
title