Zincirinden kurtulan boğa sahibini hastanelik etti Samsun'da bağlı olduğu zincirden kurtulan boğa sahibine saldırarak hastanelik etti.

Samsun'da bağlı olduğu zincirden kurtulan boğa sahibine saldırarak hastanelik etti. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda bağlı olduğu zincirden kurtularak dışarı çıkan boğa duyduğu ses üzerine evinden dışarı çıkan sahibi Ç.G.'ye (56) aniden boynuz darbeleri ile saldırdı. Yaralanan kadın komşular tarafından fark edilince 112'ye ait ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN Kaynak: İHA