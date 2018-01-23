Zeytinyağında İhracat İkiye Katlandı

Zeytinyağında ihracat ikiye katlandı

Bu sezon 12 milyon 882 bin 90 kilo zeytinyağı ihraç edildi

BALIKESİR - Ege İhracatçı Birlikleri'nin 1 Kasım 2017 tarihi ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki açıklanan istatistiklerine göre bu sezon yurt dışına 12 milyon 882 bin 90 kilo dökme, varilli ve kutulu zeytinyağı ihraç edildi. 2016'nın aynı döneminde ise bu rakam 6 milyon 623 bin 642 kilogram olarak gerçekleşti. Zeytinyağı ihracatında iki kat artış dikkati çekti.

Ege İhracatçı Birlikleri Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği istatistiklerine göre, 1 Kasım -31 Aralık 2016 tarihler arasında 6 milyon 623 bin 642 kilogram zeytinyağı ihracatı gerçekleştirilirken, 2017'nin aynı döneminde bu rakam yaklaşık iki katına çıkarak 12 milyon 882 bin 90 kilograma yükseldi. 2016 yılında ortalama birim fiyatı zeytinyağında 3.44 dolar iken, 2017 yılı ortalaması ise 3.98 dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, "İhracatta bir önceki yıla göre yüzde yüze yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Bu rakamları incelediğimizde 6 bin 600 tonluk bir ihracatın 12 bin tonlara çıktığını görüyoruz. 2018 yılı içerisinde zirveye seviyeye çıkacağını düşünüyoruz. Bunun bir sebebi kalite, biri de dünya fiyatları ile uyum içinde olmamız. Biz zeytinyağında en büyük kaosları dünya fiyatlarına entegre olamadığımız zamanlarda yaşadık. ya çok yüksek oldu, ya da çok yüksek oldu. Ama bu günkü 3.98 dolarlık dünya fiyat ortalamasına çok yakın bir rakamda ihracatımız söz konusu. Bu rakamlar 4 dolar ve civarı. Dünyada Türk zeytinyağının önemli bir aktör olması yolunda ilerleme kaydetti" dedi.

Türkiye'den en büyük ihracat İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılırken, 75 ülkeye zeytinyağı satıldı.