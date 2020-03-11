Zeytinburnu'nda okul ve camiler virüse karşı temizlendi Zeytinburnu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı.

Zeytinburnu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri okullar, camiler, kamu kurumları ve belediye hizmet birimlerinde dezenfektan uygulaması yapıyor.



Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsü tehdidine karşı tedbiri elden bırakmayan Zeytinburnu Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfekte çalışması başlattı. Mevsimsel hastalıkların yanı sıra olası korona salgınına karşı da uygulama kapsamında 5 ekip ile belediye bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, bilgi evleri, spor tesisleri, millet kıraathaneleri ile belediye hizmet araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Ayrıca 49 devlet okulu, 72 cami, şadırvanlar ve umumi tuvaletlerde de çalışma başlatıldı. Dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte yapılıyor. Zeytinburnu ilçesindeki ilkokul öğrencilerine korona virüsüne karşı hijyen, temizlik ve sıfır atıkla ilgili seminer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA