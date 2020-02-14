Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

14.02.2020 03:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 03:58

Zeytinburnu'nda makas atan bir otomobilin neden olduğu belirtilen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilen 34 CRR 847 plakalı otomobil iddiaya göre seyir halinde makas atarken, Serkan S'nin kullandığı 34 JA 1592 otomobil ile Ayhan G. yönetimindeki 34 ZY 7884 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan Ayşegül H'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA