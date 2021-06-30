Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada
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Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada Zeytinburnu'nda bir benzin istasyonuna hızla giren otomobil, gazeteci Nasır Tasmanoğlu'na çarparak kaçtı.

Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir benzin istasyonuna hızla giren otomobil, gazeteci Nasır Tasmanoğlu'na çarparak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. Hafif yaralanan gazeteci, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olay geçtiğimiz Cumartesi akşamı Zeytinburnu Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde bir benzin istasyonunda yaşandı. Benzin istasyonuna hızla giren 34 DHB 770 plakalı otomobil, gazeteci Nasır Tasmanoğlu'na çarptı. Sürücü olaydan sonra hiç birşey olmamış gibi kaçtı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan gazeteciye benzin istasyonunda çalışanlar yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

Tasmanoğlu Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi'ne giderek sürücüden şikayetçi oldu. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

"Kendilerini tanımıyorum ama görüntüyü izleyince kasıtlı yapılmış gibi duruyor"

Olay anını anlatan Tasmanoğlu, "Geçtiğimiz cumartesi evden çıktım. Kuzenlerimin yanına gidiyordum. Kaldırımda yürürken benzin istasyonunun oraya geldim. Oradan da kaldırıma geçecektim. Arkamı dönüp kontrol ettiğimde bir aracın bana doğru geldiğini gördüm ve bana çarpıp kaçtılar. Orada çalışanlar da hemen gelip ve bana yardım ettiler. Şikayetçi oldum ve oradaki çalışanlar bana dedi ki, 'Bas bas gidelim' dediklerini duydum diyor. Araçtan inip özür dileselerdi belki olayı büyütmezdim" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada
Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada
Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada
Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada
Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada
Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada
Zeytinburnu'nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal

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