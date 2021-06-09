Zeynep Dereli kimdir? Zehra Zeynep Dereli kaç yaşında, nereli? Zehra Zeynep Dereli biyografisi!

Türk iş insanı, siyasetçi, yazar ve eğitimci olan Zeynep Dereli kimdir? 2016 yılında dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ve öğretim modeli geliştirmek amacıyla Türkiye'nin odağı insan olan ilk teknoloji koleji, Tink'i (Teknoloji ve İnsan Kolejleri) kurmuştur. Zehra Zeynep Dereli kaç yaşında, nereli? Zehra Zeynep Dereli mesleği nedir? Zehra Zeynep Dereli hayatı ve biyografisi nedir?

Türk iş insanı, siyasetçi, yazar ve eğitimci olan Zeynep Dereli kimdir?2016 yılında dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ve öğretim modeli geliştirmek amacıyla Türkiye'nin odağı insan olan ilk teknoloji koleji, Tink'i (Teknoloji ve İnsan Kolejleri) kurmuştur. Zehra Zeynep Dereli kaç yaşında, nereli? Zehra Zeynep Dereli mesleği nedir? Zehra Zeynep Dereli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ZEHRA ZEYNEP DERELİ KİMDİR?

Zehra Zeynep Dereli (1977, İstanbul), Türk iş insanı, siyasetçi, yazar ve eğitimci. 2016 yılında dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ve öğretim modeli geliştirmek amacıyla Türkiye'nin odağı insan olan ilk teknoloji koleji, Tink'i (Teknoloji ve İnsan Kolejleri) kurmuştur.

Zeynep Dereli, bir eğitim girişimcisidir. Türkiye'ye özgün bir eğitim modelini ortaya koyduğu Dijital Yerliler kitabı Ekim 2019'da yayınlanmıştır.

HAYATI

Zehra Zeynep Dereli, Osmanlı Meclisi Mebusanı, TBMM'de Balıkesir milletvekilliği ve Milli Eğitim Bakanlığı yapmış Mehmet Vehbi Bolak'ın ikinci kuşak torunudur. Babası Meksika Fahri Konsolosu Varol Ziya Dereli'dir.[4] Annesinin adı Nilgün'dür. 1995 yılında Üsküdar Amerikan Lisesini bitirdi. 1999 yılında Princeton Üniversitesi'nde ekonomi lisansını tamamladı, Yakın Doğu araştırmaları sertifikası aldı. Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu'nun kalkınma ekonomisi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

KARİYERİ

Kariyerinin ilk yıllarında, Londra'daki Shell Trading and Shipping Company'de 3 yıl türev ticaret, risk analizi, araştırma ve mevzuata uygunluk konularında çalıştı. Daha sonra 2 yıl Shell Türkiye'de tedarik finansal analisti oldu.

Atlantik Konseyi'nin Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu'nun direktörlüğünü yaptı.

Küresel politika, iş ve medya liderleriyle çalışan, uluslararası katılım çabalarına odaklanan APCO Worldwide İcra Direktörlüğü yaptı. Ardından aynı şirkette genel müdür olarak çalıştı.

Zehra Zeynep Dereli, Türk ulusal kanaları SKY Turk ve CNBC-e'de dış politika hakkında haftalık olarak "Liderler ve Kararlar" programını hazırladı ve sundu.

Zehra Zeynep Dereli'nin katıldığı sivil toplum kuruluşları arasında ise yönetim kurulunda olduğu TÜBİSAD, İTÜ BMT-KAUM ve WTech Danışma Kurulu ile yüksek etkili girişimcileri destekleyerek gelişmekte olan ülkeleri kalkındıran, kâr amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan Endeavor Türkiye kurucu üyesidir.

SİYASİ KARİYERİ

İstanbul Şişli Belediyesi ilçe meclisinde yer aldığı Mart 2009 Türkiye seçimlerinden bu yana siyasette aktif olan Zeynep Dereli ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı'na danışmanlık yaptı.

Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi kurucu üyesidir.