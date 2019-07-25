ZEYKOP'a akademik danışman

15 Temmuz'da faaliyete geçen İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin iştiraki ZEYKOP A.Ş., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi öğretim üyesi Dr. Mustafa Sakaldaş ile danışmanlık hizmet anlaşması imzaladı.

Marmarabirlik'e bağlı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından Devlet desteği de alınarak yaptırılan ZEYKOP A.Ş. soğuk hava deposu, 15 Temmuz'dan bu yana ürün kabulü ile hizmet vermeye devam ediyor. Tesisteki meyvelerin dalından koparıldığı tazelikte olmasını sağlamak üzere ZEYKOP A.Ş., Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde öğretim görevlisi, Dr. Mustafa Sakaldaş ile danışmanlık hizmet anlaşması imzalandı.

Bölgenin en büyük tesisi olan ve 5500 ton kapasiteye sahip olan soğuk hava deposunun İznik'in geleceğinin projesi olduğuna dikkat çeken Zeykop AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gürbay, "Yaptığımız anlaşma ile ürünlerin teknik ve bilimsel veriler doğrultusunda takip edilerek en yüksek kalitede tesislerimizde stoklanması sağlanacaktır" dedi.

Gürbay, İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin iştiraki olan ZEYKOP A.Ş. Soğuk Hava Deposu'nda ürün kabulüne devam edildiğini belirterek, "İznik Kooperatifinin 5337 ortağı bulunmaktadır. Ortaklarımızın yarısı, soğuk hava depomuza 1 ton ürün koymuş olsa bu tesisin kapasitesini yeterince doldurmuş olacaklardır. Kısaca tesisin geleceği üretici ortaklarımızın elindedir. Ortaklarımızı tesise destek olmaya davet ediyoruz. Diğer taraftan ulusal ve yerel zincir mağazalarının tedarikçileri ve ihracat yapan firmalarla yaptığımız görüşmelerimiz devam etmektedir. Ayrıca meyve, sebze kalibrasyon boyutlama ve paketleme ünitesi de kurularak, ihracatçımızın işini kolaylaştırmayı hedeflemekteyiz" dedi.

İznik'te yıllık meyve ve sebze üretiminin 150 bin tonlara ulaştığına dikkat çeken Gürbay, "Amacımız ileri teknoloji ile kurulan ZEYKOP A.Ş. soğuk hava deposu aracılığıyla üreticilerimizin ürünlerine katma değer kazandırmaktır. Ayrıca soğuk hava depomuzda ürününü muhafaza edecek olan firmaların KDV avantajı da olacaktır. Bu da kilogram maliyetlerinin düşmesine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Bölgenin lokasyonuna bakıldığında soğuk hava deposunun çok iyi bir noktaya inşa edildiğini belirten Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Mustafa Sakaldaş'in ise, "Bursa bölgesinde 60 civarında soğuk hava deposu vardır. Bu soğuk hava depolarının sadece 4'ü amonyaklıdır. Diğerleri ise freonlu sistem ile çalışmaktadır. Dışarıda hava sıcaklığının 30 C olduğu bir ortamda hasat edilen ürünün soğuk hava deposuna alınmadan önce çok daha hızlı bir şekilde soğutulması gerekmektedir. Bunu freonlu sistem ile daha hızlı yapabilirsiniz" dedi.

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik bünyesinde İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin iştiraki olan ZEYKOP A.Ş. Soğuk Hava Deposu'nun daha verimli olması adına çalışmalarını yürüteceğini bildiren Sakaldaş, Zeykop AŞ'ye bu hizmeti vermekten onur duyduğunu ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA