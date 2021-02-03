Zeliha teyze Şanlıurfa'daki Mehmetçiklere çorap ve eldiven gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zeliha teyze Şanlıurfa'daki Mehmetçiklere çorap ve eldiven gönderdi

03.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:18

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zeliha Keleş, Mehmetçiklere eldiven ve çorap gönderdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zeliha Keleş, Mehmetçiklere eldiven ve çorap gönderdi.

Eşini 20 yıl önce kaybeden ve ondan kalan aylıkla geçimini sağlayan 7 çocuk annesi Keleş, kış şartlarında vatani görevini yapan askerlerin üşümemesi için eldiven ve çoraplar satın aldı.

Keleş, eldiven ve çorapları posta aracılığıyla Şanlıurfa'daki bir birliğe gönderdi.

Gazetecilere, imkanı elverdiği ölçüde camilere de bağışta bulunduğunu söyleyen Keleş, askerleri çok sevdiğini, kış şartlarında dağlarda görev yaptıklarını gördükçe de çok ağladığını anlattı.

Keleş, "Doğuda askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz soğuk, kar ve fırtınada sırtlarında yükle, zalim teröristleri bulup öldürüyor. Yirmi çift çorap, 5 çift de eldiven aldım, güle güle giysin yavrularım. Hayrıma gönderiyorum. Kışın soğuk ve karda geziyorlar, sırtlarında yükleriyle. Onlar olmasa biz buralarda güvenle duramayız ki. Nerede askerimiz varsa Allah razı olsun, Mehmetçiklerimizi Allah korusun." diye konuştu.

Zeliha teyze Şanlıurfa'daki Mehmetçiklere çorap ve eldiven gönderdi
Zeliha teyze Şanlıurfa'daki Mehmetçiklere çorap ve eldiven gönderdi
Zeliha teyze Şanlıurfa'daki Mehmetçiklere çorap ve eldiven gönderdi
Zeliha teyze Şanlıurfa'daki Mehmetçiklere çorap ve eldiven gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Didem Kınalı Defne Samyeli Jason Statham
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zeliha teyze Şanlıurfa'daki Mehmetçiklere çorap ve eldiven gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 21:25:01. #1.16#
title