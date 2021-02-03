Zeliha teyze Şanlıurfa'daki Mehmetçiklere çorap ve eldiven gönderdi

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Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zeliha Keleş, Mehmetçiklere eldiven ve çorap gönderdi.

Eşini 20 yıl önce kaybeden ve ondan kalan aylıkla geçimini sağlayan 7 çocuk annesi Keleş, kış şartlarında vatani görevini yapan askerlerin üşümemesi için eldiven ve çoraplar satın aldı.

Keleş, eldiven ve çorapları posta aracılığıyla Şanlıurfa'daki bir birliğe gönderdi.

Gazetecilere, imkanı elverdiği ölçüde camilere de bağışta bulunduğunu söyleyen Keleş, askerleri çok sevdiğini, kış şartlarında dağlarda görev yaptıklarını gördükçe de çok ağladığını anlattı.

Keleş, "Doğuda askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz soğuk, kar ve fırtınada sırtlarında yükle, zalim teröristleri bulup öldürüyor. Yirmi çift çorap, 5 çift de eldiven aldım, güle güle giysin yavrularım. Hayrıma gönderiyorum. Kışın soğuk ve karda geziyorlar, sırtlarında yükleriyle. Onlar olmasa biz buralarda güvenle duramayız ki. Nerede askerimiz varsa Allah razı olsun, Mehmetçiklerimizi Allah korusun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan