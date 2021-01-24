Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
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Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

24.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:16
Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

YALOVA'da yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Barlas'ın ilerlemiş yaşına rağmen ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı.

YALOVA'da yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Barlas'ın ilerlemiş yaşına rağmen ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin çorapları giyerek bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik keşif, gözetleme ve dinleme faaliyetleri icra ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Barlas'ın, kendi elleriyle ördüğü 115 çift çorabı Mehmetçiğe bağışladığı anımsatıldı. Çorapların Yalova'dan alınarak Şırnak'taki Kureşin Tepe Üs Bölgesindeki Mehmetçiklere dağıtıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Zorlu hava şartlarında görev yapan Mehmetçiklerimize Zeliha ninemizin birbirinden güzel el emeği, göz nuru çoraplarıyla birlikte yürekleri ısıtan o mektubu da dağıtıldı. Zeliha ninemizin mektubunu okuyan Mehmetçiklerimiz, birbirinden güzel çorapları giyerek operasyon hazırlıklarına başladı. Çorapların giyilmesinin ardından Kahraman Mehmetçiklerimiz bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik keşif, gözetleme ve dinleme faaliyetleri icra etti. Komandolarımız operasyon sırasında ise Zeliha ninemize birbirinden güzel mesajlar da gönderdi. Bu asil milletin kahraman evlatlarını unutmayarak birbirinden güzel çorapları Mehmetçiklerimize bağışlayan, hayır dualarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek olan 117 yaşındaki Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Zeliha ninemizin ellerinden öpüyoruz" denildi.'HEM AYAĞIMIZI HEM DE YÜREĞİMİZİ ISITTI'

Arama tarama faaliyeti sırasında Zeliha nineye teşekkürlerini ileten Mehmetçiklerden biri, "Sevgili ninem. Öncelikle gönderdiğin güzel çoraplarını aldım, mektubunu okudum. Hem ayaklarımızı hem de yüreğimizi ısıttı. Duların ve güzel dileklerin için teşekkür eder ellerinizden öperim" dedi. 

Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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