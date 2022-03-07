Zelenski'den Batı'ya Kremlin çağrısı: Yeni yaptırımlar uygulamanız gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesi adına mücadele etmeye günlerdir devam ediyor. Batı ise Rusya'ya peş peşe yaptırım uyguluyor. Hükümetlerin yanı sıra Dünya'nın önde gelen markalarından bazıları da Rus pazarından çekildi. Zelenski ise yaptırımların ağırlaştırılarak uygulanması gerektiğini söyledi.

ZELENSKİ: DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜM

Zelenski, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Dünya liderleri ile temaslarını sürdürdüklerini dile getirdi. Zelenski, "Ortaklarımızla temaslarımızdaki tezlerimiz mantıklı, adil ve dürüst. İşgal devam ediyorsa ve Rusya, Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa yeni yaptırımların uygulanması gerekiyor." dedi.

"RUSYA'YI BOYKOT EDİN"

Rusya ile ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliğinin durdurulması gerektiğini kaydeden Zelenski, "Rusya ile ihracat ve ithalatın boykot edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"SİVİLLERE SALDIRMAK TERÖRDÜR"

Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek "İşgalciler, bu gece Mikolayiv kentine saldırdı ve roket topçuları ile sivillerin yaşadığı mahalleleri vurdu, barışçıl Harkiv'in mahallelerine saldırdı." dedi. Zelenski yaşanan sivillere yönelik tüm saldırıların "terör" olduğunu vurguladı.

"UKRAYNA HAVA SAHASINI KAPATIN"

Zelenski, uluslararası toplumun karar alması ve Ukrayna'ya gerekli desteği sağlaması gerektiğinin altını çizerek "Ukrayna üzerindeki gökyüzünün güvenliğinin sağlanması için daha kaç kişinin ölmesi ve kayıpların yaşanması gerekiyor?" şeklinde konuştu.

RUS ORDUSUNUN MORALİ DÜŞÜK

Ukrayna askeri güçlerinin, Rus ordusuna karşı koyduğunu belirten Zelenskiy, Rus askeri güçlerinin "moralinin düşük olduğunu" söyledi.