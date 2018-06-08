Zara'ya Öğretmenevi Yapılıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde yeni öğretmenevi binası yapılması için çalışmalara başlandı.

Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut öğretmenevinin ihtiyaca cevap verebilecek kapasitede olmaması nedeniyle yıkıldığını ve yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Öğretmenevinin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Çakmaktaş, "İlçemizde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nin de şehir dışında kaldığından bir binaya ihtiyacı vardı. Şu an 2 bin 400 metrekare alanda inşaatı devam eden öğretmenevi binamız 4 katlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılıyor." dedi.

Çakmaktaş, 2019 yılı sonunda bitirilmesi planlanan binada, halk eğitim merkezi, öğretmenevi lokali, toplantı salonu, misafirhane, okuma ve dinlenme salonu bölümlerinin yer alacağını dile getirdi.